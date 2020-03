Un résident dévoile les détails de son nouveau single René | AP

Anxiété, chagrin, épuisement, solitude. Resident, connu pour ses thèmes irrévérencieux de critique sociale, expose son côté le plus vulnérable dans une nouvelle chanson qu’il a écrite au moment le plus sombre d’une dépression.

Le rappeur portoricain lauréat a lancé «René» jeudi après-midi, avec une vidéo réalisée par lui-même, dans laquelle il évoque des problèmes tels que son divorce et la mort de son meilleur ami aux mains de la police, son veto de quatre ans à Puerto Rico après avoir publiquement insulté le gouverneur de l’époque, Luis Fortuño, et des sentiments d’angoisse, de peur et de solitude à la suite de la gloire.

«Quand je tombe dans la dépression, je raconte mes problèmes à la fenêtre de l’avion. Le stress m’a rendu malade, je n’ai pas dormi depuis 10 ans … Je suis triste et je ris. Le concert est complet, mais je suis vide », rappe l’exvocaliste de Calle 13, de son vrai nom René Pérez.

Pendant plus de sept minutes, il reconnaît également les efforts de sa mère et de son beau-père pour le faire avancer, lui et ses trois frères, et avec une nostalgie touchante, il répète qu’il veut “appeler le 755-0822”, le numéro de téléphone du maison où il a grandi, “voyons qui répond.”

Un résident a déclaré jeudi dans une interview à l’Associated Press qu’il était au Mexique pour donner un concert il y a un peu plus de deux ans et que, alors que des milliers de personnes l’attendaient dans un stade, il se sentait si mal dans sa chambre d’hôtel que Il craignait de «faire de la bêtise».

“Ecoutez, je n’ai jamais eu une sensation aussi dramatique, mais je me souviens de ce jour où j’étais à l’hôtel au 25ème étage, et je voulais me jeter hors du balcon”, a avoué le vainqueur de plus de vingt Grammys latins et Quatre Grammys «Je ne voulais pas sortir jouer, je ne voulais pas être là. Ils m’ont appelé pour partir et je ne voulais pas. Je me sentais vraiment bizarre, j’ai dû appeler ma mère. Je lui disais: “Je ne veux pas être ici, je ne veux pas être ici.” Mon téléphone se décollait parce que j’ai commencé à pleurer. Et je ne pleure jamais. Il me donnait quelque chose de bizarre qui ne m’était jamais arrivé et j’avais peur. »

La voix de sa mère (qui peut également être entendue au début de la chanson) a réussi à le calmer, ainsi que le soutien de son équipe de tournée “qui est de la famille”. Malgré son état émotionnel, Resident a réussi à sortir et à donner le concert. Un ami de l’université qui se trouvait au Mexique est resté avec lui dans la chambre pour ne pas passer la nuit seul.

Le lendemain, “René” est né. Il ne pensait pas alors soutenir une cause contre la stigmatisation liée à la santé mentale; Il voulait juste se défouler et trouver sa propre guérison comme il le savait le mieux: à travers le mot. «Cela m’a aidé à l’écrire», explique un résident. “Maintenant je vais bien”.

Il a également décidé alors qu’il avait besoin d’une pause et qu’il ne partirait pas en tournée pendant un certain temps. L’année dernière, il n’a eu que deux présentations, dont celle de décembre au Zocalo de la capitale mexicaine dans le cadre d’un festival.

Bien que dans le passé j’ai vu un psychologue qui dit qu’elle l’a aidé à plusieurs reprises, il admet que “ce n’est peut-être pas le meilleur message, mais j’ai toujours pensé que je pouvais résoudre le problème moi-même.”

Quand il a traversé l’épisode de dépression, il ne la regardait pas, “j’étais seul et j’étais vraiment déconnecté”, a-t-il dit.

“J’ai beaucoup de frères dans ma maison et je vois chacun comme un psychologue”, a-t-il ajouté en riant. “Mais tu en as besoin d’un qui soit bon pour que tu puisses tout lui dire.”

Le résident a clairement indiqué qu’il est “un gars heureux” qui vient d’une famille très proche. Il croit simplement qu’il a atteint un point où il ne pouvait pas contenir des choses qui avaient été stockées tout au long de sa vie.

«C’était quelque chose de tellement intérieur que je ne me suis pas inscrit et je ne pouvais pas le retirer, je ne pouvais pas le dire. Mais ce n’est pas que j’étais malheureux … Imaginez, dans le monde il y a tellement de gens qui souffrent et j’ai toujours eu cette mentalité que je ne peux pas me plaindre, regardez les choses que j’ai de bonnes. Mais il semble que beaucoup de choses m’aient fait mal, la mort de mon meilleur ami, des choses que je n’ai jamais pleuré qui ont explosé en même temps. »

De plus, il était touché par le fait que son travail, avec ses déplacements et ses performances constants, ne lui permettait pas de passer plus de temps avec son fils Milo, qui a maintenant 5 ans.

Milo apparaît à la fin de la vidéo recevant son père avec un sourire et un câlin plein d’espoir sur le marbre d’un terrain de baseball. Le clip, aussi émouvant que la chanson, a été tourné la première semaine de février à Porto Rico et suit Residente interprétant le thème tout en regardant la caméra, tout en parcourant les bases du terrain avec une bouteille d’alcool. Images intercalaires de scènes de famille ou d’amis proches, ainsi que de sa ville natale, Trujillo Alto, et d’une enfance heureuse.

“La chose complexe à propos de la vidéo était que j’étais concentré pour pouvoir raper ce que je rappais avec le sentiment qui était nécessaire parce que je ne suis pas un acteur … Et j’ai dû le faire plusieurs fois parce que je réalise en même temps”, a déclaré Resident, qui plus tard de certaines bières, il a réussi à oublier l’équipe de production et a offert son interprétation la plus honnête. “C’était la ‘prise’ qui est là.”

“René” fera partie de son deuxième album solo, dont le titre et la date de sortie seront annoncés prochainement.

