Un résident et sa petite amie s’embrassent en public dans un isolement complet

Un résident et sa petite amie s’embrassent en public en toute isolation INSTAGRAM

Le célèbre interprète René Pérez Joglar, plus connu sous le nom de Resident, a fait beaucoup de bruit après avoir joué dans une vidéo où il donne un énorme baiser à sa petite amie, Kasia Mónica.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

C’est grâce à son compte Instagram officiel, où le Portoricain a publié l’enregistrement intense dans lequel les deux utilisent des masques pour prévenir la propagation du grave problème de santé dans lequel nous vivons actuellement, en plus de vivre un moment romantique.

Vous pourriez également être intéressé: Selena Gomez sortira un album Rare spécial pour lever des fonds

Rapidement, les fidèles fans et adeptes de la célébrité étaient présents dans la publication pour féliciter les deux personnalités pour la belle relation qu’elles ont réussi à maintenir jusqu’à présent.

Ce petit film, avec seulement quelques heures de publication, compte près de 650 mille reproductions et des milliers de commentaires, dont voici la lecture:

Lire aussi: Des événements musicaux que vous pouvez voir sur Youtube pendant cette Pâques

“Je ne sais pas si c’est à cause de la saison sèche, mais cela m’a semblé précieux et sensuel hahahahahahahahahahahahahahahaha”, “l’amour au temps de Corona, frère”, “La rapidité avec laquelle la dépression disparaît “, “Les tourtereaux.” »,« Pillines s’ils sont comme ça en public, je ne veux pas les imaginer seuls », parmi des centaines d’autres commentaires romantiques et agréables.

Puisqu’il avait également précédemment publié un clip, célébrant l’anniversaire de sa belle petite amie, où ils ont tous deux l’air très doux et heureux, auxquels les fans sont également réciproques.

Aujourd’hui c’est @kasiamonica !! Je ne trouve pas d’emojis qui décrivent la joie qui m’a procuré depuis le premier jour alors j’écris quelque chose dans l’instant. Les moments sont de la mer quand la pluie avale, c’est la lumière qui se déshabille avec la nuit qui s’éteint… »a écrit le rappeur pour titrer sa vidéo romantique, souhaitant que sa bien-aimée fût un anniversaire inoubliable.

René et la belle fille démontrent leur amour sur les réseaux, quelque chose que les fans ont vraiment ravi, car ils forment un très beau couple, ils forment un bon duo, car bien sûr, Kasia est une femme qui montre beaucoup de portance et d’élégance , en plus d’être très jolie et sensuelle. Les adeptes de Kasia et de Resident sont satisfaits de leur relation et souhaitent que le couple soit heureux et s’amuse beaucoup.

.