Un résident s’entretient avec un membre du Congrès américain latino-américain et diffuse une vidéo de quarantaine

▲ La chanteuse de la Calle 13 s’est entretenue avec divers politiciens.Photo Medios y Media

Juan Ibarra

Journal La Jornada

Jeudi 16 avril 2020, p. 7

Le coronavirus amplifie toutes les injustices que nous avions déjà. Par exemple, pour nos frères et sœurs de la communauté noire ou pour nos frères et sœurs immigrés, cela a amplifié les inégalités de santé, les a aggravées, a déclaré la députée américaine d’origine portoricaine Alexandria Ocasio-Cortez.

Dans une conversation en ligne entre elle et le chanteur René Pérez Joglar, mieux connu sous le nom de Residente, des sujets ont été soulevés autour de Porto Rico, Donald Trump, Joe Biden et la gestion de la pandémie aux États-Unis. Pendant 40 minutes, la conférence s’est déroulée en anglais et en espagnol et les questions ont été posées par des adeptes et des connaissances du musicien portoricain.

Les thèmes portaient sur Porto Rico et sa dépendance à l’égard des États-Unis. “Plusieurs membres du Congrès ont tenté de se battre pour l’île, mais Trump a une haine pour l’île qui est personnelle, elle est personnelle”, fait-il remarquer. Il ne veut pas aider », a critiqué le législateur.

Cependant, il a reconnu que les problèmes sont antérieurs au gouvernement du président, “car avant lui, c’était la Junta – l’entité de contrôle du gouvernement de Porto Rico imposée par Washington – et c’était une administration démocrate. Trump est un symptôme, l’un des plus grands symptômes des problèmes les plus profonds d’inégalité structurelle “, a-t-il déclaré.

La résidente a défini la plus jeune députée élue de l’histoire américaine comme une personne nécessaire pour que le monde puisse avancer et non reculer.

Pour conclure la conversation, Ocasio-Cortez a déclaré que bien que les États-Unis soient un pays riche, technologique et avancé, nous ne pouvons garantir l’assurance maladie. Qu’une personne qui travaille dans un magasin ne puisse pas dépendre d’aller à l’hôpital sans faire faillite, lui a-t-il reproché.

Ce n’est pas la première fois que Resident discute avec un politicien. Depuis fin mars, le rappeur s’est entretenu avec l’ancien président de l’Uruguay, José Mujica, et avec l’actuel président de l’Argentine, Alberto Fernández, sur des questions liées à la manière dont les sociétés latino-américaines traitent le coronavirus.

▲ La résidente et membre du Congrès de Porto Rico Alexandria Ocasio-Cortez en capture d’écran

En plus de ces dialogues, le musicien portoricain a également produit des éditions de quarantaine de certaines de ses chansons, aidé par des musiciens inconnus et célèbres; Ainsi, il a publié Apocalyptic, Latin America et René. Les vidéos sont faites à partir de nombreuses images d’artistes jouant de la guitare, du violon, du clavier ou chantant de chez eux.

La chanson commence par un piano et Flor Joglar, la mère de Residente, l’appelle: Viens, René, jouons, avec quelles parties du corps les Indiens Taíno ont joué au ballon? Je te l’ai chanté? Demande la femme, qui commence à chanter une mélodie et le rappeur le rejoint. A l’écran, les musiciens arrangent les archets du violoncelle et du violon; pendant ce temps, quelqu’un joue du cor français.

Flor écoute l’histoire de sa famille; secoue la tête au rythme de la musique. Il rejoint Resident et revient à la mélodie de départ, maintenant avec une voix cassée: tête, genoux, cuisses et hanches. Certains congas rompent avec force. Rubén Blades chante.

Tararí, a-t-il bafoué, il va économiser maintenant, conclut le joueur panaméen de salsa. Le conguero exécute un solo et la chanson se termine. Je n’ai pas vu ma maman ou mon fils depuis que tout cela est arrivé mais je me sens proche d’eux tous les jours. Merci à maman d’avoir autant ressenti ce sujet que moi. Merci aux 30 musiciens qui, de leur quarantaine, nous ont embrassés avec leur art. Grâce à mon éternel professeur, Rubén Blades, et au grand Leo Genovese pour avoir été un capo infini, Pérez Joglar a écrit dans la description du document.

Les conversations et les chansons sont disponibles sur les réseaux sociaux de Residente.

.