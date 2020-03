Un résumé rapide de la saison 2 avant de plonger dans la saison 3

Westworld est enfin de retour pour la saison 3, et si les bandes-annonces en sont une indication, cela inclura des affrontements épiques. Avec autant de personnages et de chronologies tournantes, les téléspectateurs peuvent ne pas se souvenir de tout ce qui s’est passé la saison dernière. Voici une ventilation rapide de la saison 2, et où l’histoire de chaque personnage s’est arrêtée.

Evan Rachel Wood et Jeffrey Wright – Westworld | HBO

Dolores quitte Westworld

Dans la saison 1, Dolores (Evan Rachel Wood) semblait être l’hôte le plus inoffensif de Westworld. Mais quand elle a abattu Ford (Anthony Hopkins) en tant que Wyatt à la fin de la première saison, elle a à elle seule changé la dynamique du pouvoir dans le parc.

Tout au long de la saison 2, Dolores, consciente d’elle-même, a cherché la vallée au-delà et, alors qu’elle voyageait dans le parc, elle a rassemblé une armée d’hôtes pour l’aider. À la fin de la saison, Dolores trouve son chemin vers le siège de Westworld et fait un plan pour conquérir le monde extérieur.

Bernard n’est pas à bord avec le plan de Dolores

Evan Rachel Wood – «Westworld» Saison 2 Episode 10 | HBO

Tout au long de la première saison de Westworld, Bernard (Jeffrey Wright) pense qu’il est un ingénieur humain qui a aidé à construire les hôtes. Mais à la saison 2, il apprend qu’il est lui-même un hôte. Il s’avère que l’esprit de Bernard est une copie de la conscience d’Arnold, et il a été programmé par Dolores sous les ordres de Ford.

Pour garder Delos dupe, Bernard modifie ses souvenirs. Il rencontre Dolores à la vallée au-delà, et dans un effort pour l’empêcher de supprimer toutes les données de Delos, il la tue. Mais il met ensuite sa conscience dans le corps de Charlotte Hale (Tessa Thompson).

Mais plus tard, afin de le sauver de Délos, Dolores tue Bernard et implante son esprit dans un clone de Bernard.

Charlotte Hale alias Charlores

Tessa Thompson- Westworld | HBO

Charlotte Hale était un cadre de Westworld dans la saison 1 qui est finalement tué par Dolores. Cependant, Dolores fait et programme un clone de Charlotte, qui aide ensuite les hôtes à s’échapper dans la saison 2. Lorsque Bernard tue Dolores, il met sa conscience en Charlotte. Cet hôte, souvent appelé Charlores par les fans, remet la boule de l’esprit de Dolores dans le corps de Dolores.

Dolores programme ensuite une boule mentale contenant à la fois la conscience de Charlotte et de Dolores et l’implante dans le corps de Charlotte.

Maeve est devenu conscient de lui-même dans la saison 2 de «Westworld»

Thandie Newton | HBO

Maeve est sans aucun doute l’un des hôtes les plus forts de Westworld. Dans la saison 2, elle est devenue consciente d’elle-même et a compris comment défaire ses limites de programmation. Elle parcourt le parc pour trouver sa fille, mais lorsqu’elle se rend compte qu’elle a été remplacée, elle continue vers d’autres parties du parc.

Elle décède à la fin de la saison, mais comme l’indiquent les bandes-annonces de la saison 3, elle revient à la vie pour affronter Dolores dans une bataille épique.

La fille de William est morte et il pourrait être un hôte hybride

Ed Harris à Westworld | HBO

L’homme en noir aka William (Ed Harris) a passé la majeure partie de la deuxième saison à se demander si lui ou sa fille, Emily (Katja Herbers) étaient des hôtes ou des humains. Dans la finale, Emily meurt avec d’autres humains dans le parc, laissant William seul pour se débrouiller seul.

Alors que sa vraie vie humaine a été montrée dans des clips tout au long de la saison, dans une scène post-crédit dans la finale, il est suggéré qu’un hybride humain-hôte de William puisse exister dans le parc. Dans la bande-annonce de la nouvelle saison, William s’apprête à affronter Dolores dans le but de sauver le monde.