Un retour délicieux – / Film

Série animée d’anthologie d’Owen Dennis Train à l’infini s’étend aussi infini que ses possibilités. Un nouvel ordre du monde – ou restauré – imprègne l’aventure à bord de l’Infinity Train après les événements de la première saison. Le droïde sphérique Rollie One-One (Jeremy Crutchley comme Glad-One, Dennis comme Sad-One) a repris sa place légitime en tant que chef d’orchestre.

Comme dans le premier livre, les humains qui ont subi un traumatisme comme son premier protagoniste et qui ont besoin de leçons de vie sont montés à bord d’un train cryptique de voitures sans limites, chacune abritant des mondes et des habitants surréalistes. Les humains sont tatoués avec un nombre brillant sur leur paume qui peut monter ou descendre. Les passagers doivent faire de bonnes actions ou mûrir dans la compréhension émotionnelle pour abaisser leur score à zéro et activer leur porte de sortie afin qu’ils puissent retourner dans le monde normal en tant que personne guérie ou réformée. Maintenant que One-One a retrouvé son manteau de chef d’orchestre, il a préparé ses vidéos d’instructions sur les charges humaines avec des directives plus claires, mais son guide n’est pas très clair pour certaines personnes de l’écosystème. L’ordre naturel doit être que les habitants du train doivent aider les passagers humains, mais un habitant est un perturbateur individuel de l’idée.

Maintenant que l’héroïne principale, Tulip, a terminé son histoire et est rentrée chez elle, quelqu’un d’autre porte son flambeau, même si elle ne serait pas heureuse d’être définie à sa proximité avec Tulip. Mirror Tulip, ou MT (Ashley Johnson), est essentiellement un natif du train qui ne correspond pas à son objectif assigné. Pour récapituler les débuts de MT dans «Chrome Car», Tulip et son gang se sont retrouvés dans un monde chromé où les réflexions ont du pouvoir et de la vie. En utilisant ses esprits, Tulip a fait sortir en contrebande son homologue du miroir de l’enceinte de sa voiture chromée.

MT est laissée errer dans le train pour se forger sa propre identité, fatiguée d’être une copie conforme de Tulip. Cependant, MT regarde toujours par-dessus son épaule – ou balaye soigneusement les surfaces réfléchissantes – pour échapper à la police des miroirs impitoyable (Ben Mendelsohn et Bradley Whitford, un duo humoristique et menaçant) parce qu’ils ont la capacité terrifiante d’éclater de toutes les surfaces réfléchissantes qu’elle aperçoit.

Heureusement, MT devient moins solitaire. Elle adopte un cerf aux yeux vitrés aux pouvoirs insondables et le baptise Alan Dracula. Puis elle rencontre l’un des pick-up humains du train, un jock adolescent nommé Jesse (Robbie Daymond). Puisque les humains ont un moyen de sortir du train, Jesse pourrait être son ticket. Elle a donc conclu un accord pour l’aider à ramener son numéro à zéro afin qu’il puisse gagner sa porte de sortie et qu’elle puisse suivre avec lui le monde humain.

La première saison comprenait un arc narratif bien autonome passant d’une pièce scénique vibrante à l’autre comme une science-fiction Over the Garden Wall. La saison deux fait de même, sauf avec un casting différent et un monde qui se défait. Un plus large éventail de passagers humains errent dans le train, ayant leur propre intériorité et leurs voyages séparés ou convergeant avec les héros principaux.

Plus intriguant, les héros rencontrent un culte des humains – l’Apex – qui s’opposent à la règle de One-One en tant que chef d’orchestre légitime. Compte tenu de l’éthique discutable de l’entrainement des âmes dans les trains pour leur donner des leçons, il est inévitable que des passagers comme l’Apex, qui ont raté l’ère de One-One, se sentent perdus avec les designs bien intentionnés de One-One. Le fanatisme de l’Apex et la camaraderie myope vont de pair avec le méchant fondamentalisme de l’ordre pour le bien. Leur mépris des indigènes sensibles du train – les appelant «Nulls» – partage un parallèle avec la mission de la police miroir de déshumaniser littéralement MT.

Parfois, vous voulez rester un peu plus longtemps dans chaque décor scandaleux, que ce soit un royaume d’automne avec des arbres généalogiques se chamaillant, un royaume de puzzle où vous devez assembler une carte et des paysages frais se manifesteront, ou un réseau de vaisseaux où des bandes de film celluloïd ruisseau des crânes des humains en stase. Comme un voyage d’Alice au pays des merveilles, des personnalités colorées surgissent dans l’odyssée. BeBe Zahara Benet apparaît comme une diva de la mode qui leur enseigne la marche sur piste. Un pauvre crapaud (Owen Dennis) doit être botté pour passer dans une voiture de train, mais ne veut pas être botté. Le chat (Kate Mulgrew) revient aussi.

Les thèmes restent simples pour les enfants, Jesse combattant son orgueil pour s’intégrer. Mais c’est le voyage de MT vers l’émancipation qui ancre toute la saison. Chaque fois qu’elle compte avec son existentialisme frappe comme une tonne de briques. “The Wasteland” prend le trope du héros et de l’adversité pris au piège dans un seul espace et élève le dialogue dans une crise d’identité viscérale à propos de la lutte de MT pour l’existence et l’individualité dans un monde à la fois illusoire et réel. Est-ce que MT sert un objectif qu’elle essaie de fuir? Comment se comporterait-elle même dans le monde humain si elle s’en sortait?

Ces questions difficiles aident étonnamment à couronner sa coda. Sans jamais le dire à haute voix, la dernière leçon de MT apprend à prendre ces incertitudes dans la foulée à mesure qu’elle avance. Chaque sensation tourbillonnante d’agitation, de terreur et de soulagement est méritée, surtout lorsque MT et Jesse reçoivent leur fin heureuse. C’est une conclusion poignante, non seulement parce que c’est une fin heureuse méritée, mais parce qu’elle administre un soupçon de réserve optimiste lorsque MT regarde sa propre réflexion – sur une source externe, pas son propre corps réfléchissant – sans peur et regarde toute sa personnalité . J’imagine que son voyage dans le monde humain serait tout aussi passionnant que ses luttes dans le fantastique train Infinity.

Et après?

Alors qu’un livre 3 n’a pas encore été annoncé, Infinity Train est le genre de spectacle conçu pour continuer au-delà de la fin de MT, compte tenu des fils lâches laissés. À l’instar de la base de fans de Gravity Falls, les téléspectateurs pourraient adorer rechercher des détails d’arrêt sur image qui pourraient être révélés à l’avenir. L’Apex va probablement refaire surface, mais qu’en est-il des passagers humains dormants MT aperçus dans l’avant-dernier épisode? Partout où Infinity Train part, il y a plus de mondes à explorer.

/ Classement du film: 8,5 sur 10

