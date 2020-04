Un retour / film étrange et merveilleux

Même si le coronavirus a forcé presque tous les films et émissions de télévision à arrêter la production le mois dernier, la télévision de fin de soirée a fait un retour avec des versions à la maison de The Tonight Show avec Jimmy Fallon, The Late Show avec Stephen Colbert, Late Night avec Seth Meyers, The Late Late Show avec James Corden, Jimmy Kimmel Live, The Daily Show avec Trevor Noah, Last Week Tonight avec John Oliver, Conan et Full Frontal avec Samantha Bee. Mais pendant un petit moment, nous manquions encore les bouffonneries de la comédie de fin de soirée de Saturday Night Live. Heureusement, cela a changé ce week-end.

Saturday Night Live at Home rassemblé les acteurs et les scénaristes de la série de croquis de fin de soirée pour produire un épisode complet, avec des croquis produits à partir de chacune des maisons des acteurs, un invité musical, et même un hôte sous la forme d’un récit entièrement récupéré Tom Hanks, qui a été la première célébrité majeure (avec sa femme et actrice Rita Wilson) diagnostiquée avec COVID-19 lors du tournage du prochain biopic d’Elvis Presley de Baz Luhrmann en Australie. Le résultat a été une expérience étrange et merveilleuse avec les hauts et les bas habituels, et c’était vraiment un plaisir à voir.

Donc, pour garder les choses aussi normales que possible, passons en revue les meilleurs et les pires croquis de Saturday Night Live at Home.

Avant d’arriver à l’émission régulière, nous voulions souligner l’hommage spécial que SNL avait utilisé pour terminer le programme.

La série de sketchs de fin de soirée a récemment perdu son producteur de musique de sketchs de longue date Hal Willner en raison de complications causées par le coronavirus. Les acteurs de différentes saisons se sont souvenus de Hal, du temps qu’ils ont passé ensemble et de son amour pour la musique. Entre les souvenirs de la distribution, il y a de petits moments avec Hal lui-même. C’est un merveilleux hommage à un homme qui a contribué à faire de nombreux croquis au fil des ans. Hal nous manquera et nos pensées vont à ses amis et à sa famille pendant cette période difficile.

Mais Hal adorait SNL, alors poursuivons notre examen régulier.

Le meilleur

Tortues Ninja mutantes d’âge moyen – C’est peut-être un peu sombre pour notre époque, mais merde, cette esquisse animée qui imagine les Teenage Mutant Ninja Turtles toutes adultes avec des problèmes d’adultes est une comédie de premier ordre. Encore plus impressionnant est qu’ils ont pu le retirer pour cette version à domicile de SNL. Le style d’animation de la série originale est parfaitement recréé, et on dirait même qu’il a disparu en qualité depuis les années 90. Cela m’a absolument fait craquer.

Zoom Appel – Aidy Bryant et Kate McKinnon ont volé la vedette avec ce croquis. En tant que deux secrétaires qui ne savent manifestement pas comment utiliser Zoom et qui sont faciles à travailler, ils ont fait en sorte que la comédie physique fonctionne magistralement sur leurs écrans d’ordinateur, et les petites touches de personnage qu’ils ont ajoutées eux-mêmes étaient parfaites. Seules quelques expressions sur le visage d’Aidy Bryant me faisaient rire.

Twitch Stream – Un autre sketch tirant parti du format de Saturday Night Live at Home, Mikey Day était assis dans une pièce de sa maison et prétendait qu’il avait un stream Twitch en train de jouer à des jeux vidéo. Dans ce cas, CamPlayzDat essaie de montrer ses compétences dans le nouveau Call of Duty Warzone, mais il est absolument terrible.

Quarantaine MasterClass – Si vous avez pensé à prendre une MasterClass de Martin Scorsese ou Steve Martin pendant que vous êtes coincé à la maison, vous voudrez peut-être attendre et découvrir ces nouveaux ajouts de l’acteur Timothee Chalamet, de la sensation en ligne pour enfants Jojo Siwa, et du maintenant l’infâme Carole Baskin de Tiger King, le tout fantastiquement interprété par Chloe Fineman.

Whatcha Cookin ’ – C’est toujours super quand Beck Bennett et Kyle Mooney deviennent un peu bizarres. Dans ce cas, ils ont utilisé la prémisse d’essayer de comprendre quoi faire pour Saturday Night Live at Home pour créer une chanson de fortune en utilisant diverses exclamations et lignes pour créer un certain rythme. Fred Armisen se joint même à lui et il a sans aucun doute aidé à la musique. C’est comme une version plus longue de la scène “Cool Beans” de Hot Rod, et c’était tout simplement amusant.

