Un sac mixte – / Film

La première saison de Star Trek: Picard était aussi frustrant que n’importe quelle première saison de Trek. Aussi excitant que cela ait été de voir Jean-Luc Picard revenir, ses grandes idées et éléments d’histoire sont des moments alléchants au milieu d’un spectacle qui est tout simplement assez bon. L’histoire centrale est solide. C’est le show Star Trek le plus réussi à ce jour, évitant la précision de la science-fiction brillante au profit de tons terreux et de déversements de lumière en désordre. Les moments inévitables du service des fans servent surtout l’histoire. Et bien que sa structure et sa texture soient très différentes de celles des Treks précédents, il trouve toujours le temps d’explorer de grandes idées comme les autres.

Donc, en termes d’organisation, voici cinq choses que nous avons aimées au cours de la saison, et trois que nous n’avons pas aimées (et par «nous», je veux dire «moi»).

A aimé: The Casting Returning

D’abord et avant tout: Patrick Stewart. Reprenant son rôle le plus célèbre après près de deux décennies, Stewart incarne Picard comme le même décideur livresque, résolument éthique et timide qu’il était – mais adouci avec l’âge. Ce Picard savoure les moments, plutôt que de les optimiser, nous offrant un regard plus personnel sur le personnage. C’est une progression vraiment unique d’un héros, du commandant au retraité.

Bien qu’aucun autre personnage de l’ère de la prochaine génération ne revienne régulièrement, plusieurs apparaissent dans des rôles récurrents, notamment Jeri Ryan et Jonathan Del Arco en tant qu’anciens Borg Seven of Nine and Hugh. Il est parfaitement logique de faire correspondre Picard avec ses camarades «XB», et leurs scènes ensemble sont parmi les meilleures de la saison. Ryan obtient surtout de la viande dramatique super solide dans laquelle enfoncer ses dents. Pauvre Seven of Nine.

Les co-stars de TNG de Stewart sont également responsables du passage le plus délicieux de la saison, dans lequel Picard et l’androïde hybride Soji tombent sur Will Riker, Deanna Troi et leur fille Kestra, au développement desquels ils sont dévoués après avoir perdu leur fils à un dégénératif incurable. maladie. Entre leur perte, la propre anomalie cérébrale incurable de Picard et la présence de la «fille de Data», la conversation se tourne naturellement vers la vie, la mort, l’âge, l’amour et la perte. Au-delà de revoir Jonathan Frakes et Marina Sirtis, c’est une pause surprenante dans un spectacle à couper le souffle, permettant aux personnages de simplement s’asseoir, parler et déguster de délicieuses pizzas au feu de bois.

A aimé: The New Cast

Pour une émission qui se concentre si fortement sur les personnages et les concepts d’une émission qui s’est terminée en 1994, Picard a une nouvelle distribution variée et intéressante. Santiago Cabrera propose un tour de force gourmand en cigare avec Cristóbal Rios et son équipe de sosies holographiques aux accents divers: la saison fonctionne essentiellement comme une bande-annonce pour l’acteur. La joueuse de groupe toujours fiable Alison Pill ne délivre jamais moins de 110% dans l’arc de caractère inhabituel et émotionnel d’Agnès Jurati, spécialiste de l’IA névrotique. Le moine guerrier romulien Elnor est un personnage classique de Star Trek, défini initialement par des caractéristiques élémentaires (loyauté incassable et incapacité de mentir), et le sérieux aux yeux écarquillés de l’acteur australien Evan Evagora le distingue du clone de Legolas auquel il était initialement rattaché.

Même les personnages les moins réussis émergent encore de solides performances. En tant que Soji, Isa Briones joue un rôle quelque peu souscrit Spock / Data / Seven, mais s’acquitte bien; ce sera intéressant de voir où va Soji quand l’histoire ne parle pas entièrement d’elle. Le confident de Picard, Raffi Musiker – dont l’histoire de la toxicomanie est présentée avec une clarté déconcertante – manque également de bons documents, mais Michelle Hurd offre une performance ciblée et sympathique. Les ralentisseurs mis à part, ils forment un groupe solide, et je serai ravi de les voir s’épanouir lors d’une deuxième saison.

J’ai aimé: Les Borg en tant que survivants

Star Trek: le Borg Cube redessiné de Picard produit des visuels remarquables, comme des intérieurs métamorphosés rappelant le contrôle du jeu vidéo, et des prises de vue extérieures à couper le souffle une fois qu’il s’est écrasé sur une planète. Mais ce sont les personnages qui comptent, et la série examine les séquelles psychologiques de leur assimilation de plus près que jamais.

Bien que Picard se concentre principalement sur les androïdes, les anciens personnages de Borg de la série reçoivent beaucoup d’attention. Après vingt ans de personnalité et de persécution croissantes, Seven of Nine est maintenant un type de mercenaire solitaire – elle est plus «humaine» maintenant, mais avec l’humanité vient la douleur. Hugh, que je souhaite avoir reçu plus de temps, offre un contrepoint, tournant ses énergies vers la réhabilitation d’autres anciens Borg. Et bien sûr, les deux personnages mettent en lumière la propre expérience post-assimilation de Picard.

Ramener Picard dans un cube Borg dans des circonstances radicalement différentes aide à poursuivre un arc qui a commencé dans “Le meilleur des deux mondes” et s’est assis mal à l’aise après Star Trek: Premier contact. Tout se résume à traiter vraiment les Borg individuellement comme des victimes, pas comme des méchants. L’un des points forts de la saison vient lorsque Picard admet à Seven qu’il n’a pas ébranlé les effets que le Borg a eu sur lui – mais affirme qu’ils y travaillent, jour après jour. Que peuvent faire de plus les survivants?

A aimé: Interrogating Starfleet

L’une des principales critiques de Picard – pour avoir dépeint la Fédération comme un ensemble réactionnaire qui, par inaction, a voué à la quasi-totalité une civilisation – n’est pas nouvelle. Depuis que Deep Space Nine a creusé dans les complexités et les compromis du gouvernement interplanétaire, le fandom a été divisé quant à la façon dont la future utopie de Gene Roddenberry devrait être dépeinte. Mais il est difficile pour les personnages d’exister sans défauts – et la Fédération est un personnage ici.

La première de Picard a montré Starfleet abandonnant avidement les réfugiés romuliens et interdisant la vie synthétique, en raison d’un soulèvement androïde désastreux. Bien que tout ce qui s’est révélé plus tard provenir d’agents romuliens, cela reste controversé. Ce n’est même pas la première fois que Star Trek invoque sans ambages le 11 septembre. Mais présenter Starfleet comme régressant dans une lâcheté profondément inhabituelle et non humanitaire n’est pas seulement une représentation réaliste d’un retour en arrière typique du gouvernement; c’est aussi le début d’un arc qui, bien qu’il ne soit pas terriblement exécuté, a un impact profond sur Picard lui-même.

Nous voyons tout cela à travers les yeux de Picard. Sa désillusion est la raison pour laquelle il a pris sa retraite; pourquoi il s’isole sur sa vigne; et pourquoi, à défaut de mettre Starfleet en action dans le présent, il prend les choses en main. La première saison de Picard concerne le cheminement de Jean-Luc de la solitude à l’assertivité, et pour Picard personnellement, cet arc fonctionne. Pour Starfleet, la destination est là – une flotte se présentant pour résoudre le conflit final sans coup de feu – mais le voyage vient en grande partie grâce aux actions hors écran de Will Riker. J’admire certainement l’intention, cependant, et la façon dont tout cela pèse sur Picard est une source majeure de douleur pour un fidèle de toujours.

A aimé: Life and Death

Jouant 94 à l’âge de 79 ans, Patrick Stewart est un choix encore moins conventionnel pour jouer un héros de science-fiction maintenant qu’il ne l’était dans The Next Generation. Vous voyez rarement des émissions de genre à gros budget sur les personnes âgées, et celle-ci tire le meilleur parti de cette position unique.

Malgré les comparaisons invitantes avec The Matrix Reloaded, la conversation de Picard et Data à la fin de la saison est une science-fiction classique de Star Trek mélangée à une nudité émotionnelle surprenante. Il est juste que leurs longues discussions sur la vie se terminent par une discussion sur la mort. La déclaration d’amour de Picard pour Data est déchirante, tout comme Data donne enfin ce qui donne vraiment un sens à la vie: la mort.

Les données obtenant enfin une scène de mort appropriée après une sortie décourageante dans Star Trek: Nemesis est un exemple classique de service de fans réellement réfléchi. La mort et la résurrection de Picard en tant que sorte de construction organique / synthétique sont également un tournant fascinant pour un personnage qui a passé une grande partie de sa carrière à défendre la personnalité synthétique. Je souhaite seulement que la résurrection soit plus transformationnelle; c’était vraiment l’occasion d’envoyer Picard là où personne n’était allé auparavant.

N’a pas aimé: The Mass Effect Effect

Picard ressemble à la série de jeux vidéo Mass Effect de BioWare à bien des égards, et pas seulement parce que la Sirena ressemble plus à la Normandie qu’à n’importe quel vaisseau Starfleet. Une grande partie de Mass Effect concerne l’intelligence artificielle et sa coexistence difficile avec la vie biologique. Il en va de même pour Picard. La menace majeure de Mass Effect vient des êtres synthétiques extragalactiques qui ont l’intention de parcourir la galaxie de toute vie; Picard présente une menace similaire. Leurs structures sont similaires, le héros constituant une équipe et partant en mission pour stopper cette menace. La finale de Picard rappelle même la fin de la «synthèse» de Mass Effect, dans laquelle la vie artificielle et organique se fond dans quelque chose de nouveau.

Ces similitudes font que Picard se sent trop familier; bien qu’il puisse être différent des autres Treks, le paysage de science-fiction est plus large que cela. D’autres phénomènes de science-fiction récents – Battlestar Galactica et Westworld, notamment – ont également largement traité de la personnalité artificielle, et l’ont fait avec plus de succès. Picard n’apporte tout simplement rien de nouveau à cette table en particulier, à part des réflexions sur la mortalité qui n’apparaissent que dans les dernières minutes de l’émission.

N’a pas aimé: The Romulans

Je n’ai rien contre les Romuliens. Bien qu’exagérés, ils ont démontré à plusieurs reprises leur valeur en tant que méchants (et ambigus). Mais les Romuliens se sentent contraints à la première saison de Picard. Le spectacle introduit non seulement une croyance romulienne jusqu’ici inconnue, apparemment fondamentale; il introduit une nouvelle faction d’agents secrets – encore plus secret que le Tal Shiar autrement identique – uniquement pour poursuivre cette croyance. Il n’y a rien de intrinsèquement romulien dans le Zhat Vash, à part un sentiment général de supériorité. Leur dogme anti-synthétique pourrait confortablement appartenir à n’importe quelle espèce ou faction.

Les Romuliens individuels ne s’en sortent pas mieux. Malgré quelques monologues solides, Harry Treadaway, un drôle d’humeur, est perdu dans un rôle qui ne se sent jamais vraiment en trois dimensions. Narek est trop manifestement manipulateur depuis le début, et son doute de soi et son tour de visage subséquent n’ont tout simplement pas le temps de jouer de manière crédible. Sa sœur Narissa et Starfleet commodore Oh sont des méchants en carton découpé qui font des ouvertures menaçantes et ne font rien d’autre. Seuls Elnor et l’ordre rebelle Qowat Milat apportent des ajouts intéressants à la tradition romulienne, avec leur «Voie de franchise absolue» et leur soutien uniquement pour les causes perdues. Je les regarderais plus!

N’a pas aimé: The Finale

Le dernier épisode de Picard contient de solides idées. Mais presque tous les positifs sont accompagnés d’un négatif, allant jusqu’au vraiment embarrassant. Éléments majeurs de l’histoire – anomalie cérébrale soudainement symptomatique de Picard; la menace synthétique existentielle; un outil pratique et polyvalent alimenté par une putain d’imagination – sont présentés brièvement et de manière simpliste, avant d’être précipités hors écran en faveur d’autre chose. Cela ne profite même pas à l’action: bien que rendus avec de beaux effets visuels, les battements d’action sont brefs et – dans le cas du combat Seven / Narissa – fades et décevants. Le plus gênant de tous est l’apparition soudaine et creuse de dernière minute de la flotte de la Fédération, avec Will Riker jouant Lando Calrissian.

Ces idées et ces points pourraient avoir fonctionné. Mais ils sont tellement pressés que rien ne semble mérité, personne ne se sent développé, et l’épisode dans son ensemble se déroule comme une intrigue plutôt que comme un drame réel. C’est une partie 2 rare qui donne l’impression qu’elle aurait dû être divisée en deux parties elle-même.

J’aime beaucoup ce que Picard essaie de faire. La première saison a été parfois fragile, mais fondamentalement, je n’en ai pas encore fini avec Jean-Luc Picard ou ces autres personnages. Dans une deuxième saison, les acteurs ont la possibilité de développer leurs rôles et les scénaristes ont la possibilité de corriger le rythme chancelant de la série. Chaque fois que l’industrie de la télévision parvient à se remettre en marche, je suis totalement à terre pour la saison 2. Après tout, The Next Generation n’était pas génial non plus dans sa première saison. Elnor devrait peut-être faire pousser la barbe.

