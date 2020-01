Un sans-abri devient riche et n’emploie maintenant que des sans-abri ayant des besoins spéciaux

Bien qu’il ait beaucoup d’argent, il n’a pas laissé l’ambition entraver l’aide aux autres.

Drew Goodall avait toujours rêvé de devenir acteur. À vingt ans, après avoir étudié le théâtre, il a réussi à obtenir de petits rôles dans des films comme Snatch et About a boy, dans lesquels il a rencontré de grands acteurs comme Brad Pitt et Hugh Grant.

Cependant, une critique de sa performance l’a dévasté et a changé sa vie pour toujours. Il a commencé à manquer d’argent et ne voulait rien dire à ses parents. Il ne voulait pas retourner chez sa famille comme un échec, car il savait que cela signifierait une défaite pour lui. Les choses ne se sont pas améliorées du tout, son propriétaire l’a rapidement expulsé de son appartement, alors Drew est resté sans abri pendant six mois dans les années 1990.

Chaque jour, je luttais pour survivre, mendiant de la nourriture. Il a été frappé plus d’une fois par des ivrognes et d’autres sans-abri. Je dormais dans des boîtes en carton à l’extérieur de l’Academy of Performing Arts de Londres. Il était sans aucun doute à son pire, souffrant d’itinérance et de dépression.

Cependant, sa vie a encore changé, quand il a commencé à polir des chaussures pour gagner au moins un peu d’argent. Il devait être prudent pour que la police ne le rattrape pas. Après six mois de cirage de chaussures sur la route, l’un de ses clients réguliers lui a dit qu’il pouvait faire le même travail dans son bureau.

Une fois que Drew a gagné plus d’argent, il a décidé de faire «quelque chose de fou». Il a ensuite créé sa propre entreprise, appelée “Sunshine Shoeshine”. Aujourd’hui, il collabore même avec d’importantes sociétés londoniennes, dont les dirigeants considèrent qu’il est essentiel de polir leurs chaussures. Drew gagne plus de 250 000 $ par année et offre la majeure partie de cet argent à des organismes de bienfaisance. L’autre chose qui le rend fier, c’est qu’il n’a jamais oublié ce qui devait arriver avant de devenir un homme d’affaires. C’est pourquoi ceux qui travaillent chez Sunshine Shoeshine sont pour la plupart des sans-abri et des personnes ayant des besoins spéciaux.

Il a déjà employé 40 sans-abri, ce qui leur permet de décider à quel organisme de bienfaisance ils feront don d’une partie de leurs revenus. L’une de ces personnes est Alan Walton, 45 ans, qui était au chômage depuis 15 ans et avait également des problèmes de santé. Comme il le dit, Drew lui a donné de l’espoir et de la confiance, car il a maintenant un but dans la vie et dans l’avenir.

