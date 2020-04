Un scénariste de Star Wars dit qu’il n’y a aucun plan pour une suite ou un spin-off

Tous les efforts nécessaires pour apporter Solo: une histoire de Star Wars sur le grand écran ne semble vraiment pas en valoir la peine à long terme. Après que les réalisateurs originaux Phil Lord et Christopher Miller ont été licenciés à la suite de désaccords avec Kathleen Kennedy, qui s’est depuis avérée être la normale pour le cours sur la franchise, Ron Howard est intervenu avec seulement quelques semaines de tournage pour tenter de sauver la science-fiction superproduction.

Cependant, lorsque Solo est finalement sorti en salles, il a atterri avec un bruit sourd, devenant le film Star Wars en direct le plus rentable de l’histoire après avoir échoué à 400 millions de dollars au box-office mondial, ce qui a effectivement mis fin à l’expérience de Lucasfilm d’alternance la saga principale avec des films d’anthologie pour livrer un nouvel épisode de la franchise chaque année. Depuis lors, cependant, Solo a trouvé quelque chose d’une seconde vie en tant que favori des fans, et il y a même eu plusieurs campagnes en ligne montées dans l’espoir de susciter l’intérêt pour une suite.

Il semblait peu probable que Disney soit prêt à risquer un autre coup financier sur la suite de quelque chose qui ne leur rapportait pas d’argent en premier lieu, mais il y avait aussi l’espoir que l’histoire ou certains des personnages de soutien pourraient toujours jouer un grand rôle sur Disney Plus, avec beaucoup de spéculations que l’avenir de Star Wars reposait sur le petit écran après les réactions de division à la fois The Last Jedi et The Rise of Skywalker.

Malheureusement, lors d’un récent échange avec un fan sur Twitter, le co-écrivain solo Jon Kasdan a anéanti tout espoir de poursuivre les aventures de la jeunesse d’Alden Ehrenreich sur l’icône de la science-fiction, admettant que le studio ne montrerait probablement aucun intérêt. dans le suivi d’un échec notoire au box-office.

Ne pensez pas que quiconque poursuive une suite Solo en ce moment @KenobiJj Je pense qu’une fonctionnalité, à ce stade, serait difficile à vendre et l’ardoise D + Star Wars est vraiment … assez emballée, tous les spectacles que j’attends avec impatience. Mon travail sur Indy est terminé depuis longtemps mais je suis excité qu’il y ait un mouvement en avant!

– Jon Kasdan (@JonKasdan) 30 mars 2020

Le Mandalorien semble être au centre de la franchise Star Wars pour le moment, même si les dates de sortie des films ont déjà été définies dans les années à venir, et avec une multitude de nouveaux personnages et retombées qui proviendraient de la création de Jon Favreau dans le deux prochaines années, un Solo la suite est probablement vers le bas de la liste des priorités de Disney et Lucasfilm en ce moment.