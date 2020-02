Un secret millénaire révélé! De l’eau de riz pour faire pousser les cheveux

Le secret de la beauté antique de tous les Asiatiques, qui ont des cheveux forts, brillants et raides a été révélé. Ils utilisent de l’eau de riz comme rinçage!

19 février 2020

Le secret de la beauté antique de tous les Asiatiques, qui ont des cheveux forts, brillants et raides a été révélé. Ils utilisent de l’eau de riz fermentée comme rinçage!

Nous savons tous que les Asiatiques consomment beaucoup de riz et que cette nourriture est riche en amidons, vitamines et minéraux.

Eh bien, précisément cette eau dans laquelle cette céréale est cuite est avec laquelle les Asiatiques lissent leurs beaux cheveux.

Ingrédients

Une tasse de riz

Deux à trois tasses d’eau

préparation

Prenez l’eau et le riz, mélangez-les et mettez ces ingrédients à fermenter pendant au moins une journée. Le lendemain, mettez-les dans une casserole et laissez bouillir le mélange pendant quelques minutes.

Séparez ensuite cette eau du riz et envoyez-la. Chaque fois que vous vous lavez les cheveux, utilisez-le et assurez-vous de masser votre cuir chevelu afin que les propriétés nutritionnelles le pénètrent.

Laissez agir quelques minutes puis rincez vos cheveux.

