Un seul patient de Covid 19 a infecté 280 personnes à Tabasco

Le Secrétariat de la santé de Tabasco a révélé que uUne personne infectée par le coronavirus Covid-19 n’était pas mise en quarantaine et avait été en contact avec environ 280 personnes. raison pour laquelle tous sont déjà recherchés pour les avoir sous observation.

Selon les informations fournies par le Secrétariat de santé de Tabasco, le patient a voyagé à l’étranger, où il a été infecté, et s’est rendu sans le savoir dans divers endroits en contact avec des dizaines de personnes. Ensuite, le test a été fait.

Jusqu’à présent, 33 cas d’infection à Covid-19 ont été confirmés dans cette entité, dont 25 dans la municipalité de Centro, trois à Comalcalco, deux à Nacajuca, un à Cárdenas, un à Jalpa de Méndez et un autre à Emiliano Zapata.

«Je ne sais pas s’ils ont lu le cas de la Chine dans un article 31; Le cas 31 est une femme qui a ignoré les recommandations, a marché partout, et c’est le cas qui a déclenché la partie la plus importante de l’épidémie; nous avons également notre cas 31, ce cas nous a laissé 280 contacts, nous avons donc maintenant un cas qui n’a rien à voir avec les voyageurs à l’étranger », a déclaré Silvia Roldán Fernández lors d’une conférence de presse.

Roldán Fernández fait référence au cas d’une femme qui a voyagé de Chine en Corée du Sud infectée par COVID-19 sans suivre les protocoles de sécurité sanitaire et infecté ainsi plus d’un millier de personnes.

Sur le total des personnes infectées à Tabasco, trois sont signalées comme étant graves et connectées à un respirateur, et deux autres sont sous surveillance car ce sont des personnes de plus de 60 ans souffrant de comorbidité; c’est-à-dire les maladies associées.

