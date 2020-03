Un sondage montre que les femmes sont plus préoccupées par le coronavirus que les hommes

Il existe une disparité notable concernant les préoccupations concernant COVID-19 entre les hommes et les femmes. Les femmes sont plus inquiètes.



Les femmes sont plus susceptibles d’être préoccupées par le coronavirus que les hommes, a révélé un nouveau sondage de . / Ipsos.

Le sondage a été réalisé du 18 au 24 mars et a interrogé 4 500 adultes américains.

54% des femmes ont répondu qu’elles étaient «très préoccupées» par COVID-19, contre seulement 45% des hommes. D’autres questions incluent la fréquence de lavage des mains, le contact avec les autres, l’évitement des espaces publics et plus encore.

Mieke Beth Thomeer, professeure de sociologie à l’Université de l’Alabama, affirme que les femmes sont généralement plus responsables de «kinkeeping», se référant à la prise en charge des membres de la famille.

“Ils sont plus susceptibles d’appeler leur grand-mère à la maison de soins infirmiers ou de trouver le magasin où aller pour trouver du papier toilette, ou de déterminer les futurs repas en fonction uniquement de ce qui se trouve actuellement dans le garde-manger”, a déclaré Thomeer.

«Ensuite, les femmes s’occupent davantage des enfants au départ, et la fermeture des écoles est donc plus impactante – et probablement plus alarmante – pour les femmes.»

Pour soutenir cela, 58% des femmes ont soutenu la fermeture de toutes les écoles publiques, contre 52% des hommes.

25% des hommes disent qu’ils sont «tout à fait d’accord» que les gens «paniquent inutilement». Seulement 18% des femmes disent la même chose.

Samedi, il y avait 663 741 cas confirmés de COVID-19 dans le monde.

Consultez les résultats complets du sondage de . ici.

