Un spectacle de voyage Sue Perkins Netflix prend son envol – / Film

Ancien Le grand salon de la pâtisserie britannique hôte Sue Perkins négocie des produits de boulangerie pour l’Amazonie brésilienne. La présentatrice et comédienne de télévision britannique prend le volant pour un documentaire de voyage sur Netflix qui l’emmènera à travers l’Amérique latine.

Deadline rapporte que Sue Perkins voyagera à travers les pays d’Amérique latine comme la Colombie, le Mexique, l’Argentine et le Brésil pour un nouveau spectacle de voyage Netflix sous le titre provisoire Parfaitement légal. La série de documentaires de voyage sera produite par la société de production britannique Rumpus Media, qui réalise des récits de voyage comme The Misadventures Of Romesh Ranganathan, dans la première commande de la société pour Netflix. Le tournage a déjà eu lieu sur la série, mais il n’est pas encore clair si cela sera retardé par la pandémie de coronavirus.

Perkins est une comédienne et une personnalité de la télévision bien connue du Royaume-Uni, se présentant souvent en duo avec Mel Giedrove, mais elle est probablement mieux connue des téléspectateurs aux États-Unis en tant qu’animatrice du Great British Baking Show. En tant que l’un des hôtes originaux aux côtés de Giedroyc, Perkins a contribué au lancement de l’émission de pâtisserie douce à la renommée mondiale, en particulier après son atterrissage sur Netflix. Mais Perkins et Giedroyc ont tous deux quitté la série en 2016 et ont ensuite été remplacés par Sandi Toksvig et Noel Fielding.

Mais les confiseries cuites ne sont pas la seule chose que Perkins sait. De l’autre côté de l’étang, Perkins est bien connue pour ses récits de voyage de la BBC, organisant des aventures de voyage en solo telles que The Ganges With Sue Perkins et Japan With Sue Perkins de l’année dernière, toutes deux réalisées par le producteur gallois Folk Films. Mais avec une plus grande reconnaissance du nom mondial de Perkins grâce à Netflix, il pourrait y avoir plus d’anticipation dans cette nouvelle série de documentaires de voyage.

Le spectacle de voyage de Perkins est la dernière série de documentaires de voyage à venir sur Netflix, qui a publié des dizaines de docuseries de voyage, principalement liées à la nourriture. Ugly Delicious de David Chang s’est avéré être un grand succès, tandis que Netflix a prouvé qu’il pouvait produire des documentaires sur la nature au niveau de National Geographic avec Our Planet. À en juger par les précédents récits de voyage de la BBC de Perkins, sa nouvelle série n’impliquera probablement pas de nourriture, mais le public peut avoir une attente pour cet élément avec sa connexion au Great British Baking Show.

