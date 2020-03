Un spin-off “Spider-Verse” axé sur les femmes ne se produit pas encore – voici pourquoi

La course est lancée pour enfin créer un film de super-héros entièrement féminin, quelque chose que Marvel a proposé et que DC a essayé. Cependant, un tel concept au MCU n’est qu’au niveau de la rumeur à ce stade ou des discussions autour des tables de réunion d’entreprise. Dans l’univers MCU / Sony Spider-Man, cela arrivera peut-être plus tôt que tard.

À certains égards, DC a déjà battu Marvel dans ce département si l’on s’en tient aux récents oiseaux de proie. D’un autre côté, comme Birds of Prey n’a pas eu trop de succès au box-office, il laisse la porte ouverte à Marvel pour finalement retrousser ses manches et sortir un film entièrement féminin.

Si cela doit être dans la franchise Spider-Verse, cela peut être plus long que quelques années.

Quel est le vrai retard pour faire entrer plus de femmes dans la mêlée Marvel?

Spider-Man: dans le Spider-Verse | Sony Pictures Entertainment via YouTube

On peut dire qu’avec la prochaine Black Widow en mai, Marvel a quand même réussi à avoir au moins une femme super-héros pour la deuxième fois. Ils ont commencé avec Captain Marvel l’année dernière, mais avec un contingent de fans capricieux qui n’aimaient pas Brie Larson dans le rôle. Heureusement, cela a fait un baril d’argent, prouvant que la plupart veulent plus de films de super-héros féminins que Wonder Woman.

En ce qui concerne un film entièrement féminin, cependant, il semble y avoir un retard continu de la part de Marvel et de DC après que Larson et ses pairs ont suggéré cela à Kevin Feige. Oui, Black Widow est à prédominance féminine dans le casting principal, mais a toujours Red Guardian de David Harbour en tant que figure masculine trop écoeurante. D’autres acteurs masculins sont également à bord.

Même le capitaine Marvel a dû compter sur Nick Fury pour obtenir apparemment l’approbation des dirigeants de Marvel plutôt que de laisser Carol Danvers être la star de la série.

DC a au moins essayé avec Birds of Prey, mais le film peut être accusé de ne pas en faire assez pour attirer la base de fans masculins de DC. Bien que ce ne soit pas vraiment une évaluation juste, un film Spider-Verse entièrement féminin pourrait aller dans des directions plus attrayantes.

Pourrait-il y avoir un film «Spider-Verse» entièrement féminin d’ici 2021?

Des publications comme . ont étudié la possibilité que Sony fasse un conte entièrement féminin sur le vers d’araignée pour le grand écran. Étant donné que Sony a une ouverture générique pour un film à l’automne 2021, certains ont supposé que cela pourrait être le cas pour un tel film.

On pense maintenant que cela n’arrivera probablement pas en faveur d’un projet de super-héros en direct. Une bonne raison est que la franchise Spider-Verse a utilisé des techniques d’animation innovantes et complexes comme on le voit dans le premier film.

Parce que c’est un régal pour les yeux d’animation sur un nouveau plateau, cela va prendre du temps pour créer une suite. L’idée est que Sony veut faire un film avec tous les personnages féminins de Spider-Verse, certains vus auparavant. Cela signifie un film où Silk, Spider-Gwen et Spider-Woman feront tous équipe du multivers.

On ne sait pas si cela signifie un autre complot de réalité alternative. Miles Morales est peut-être une femme dans une autre partie du multivers, apportant une nouvelle tournure qui raviverait tout le monde.

Est-il juste de devoir attendre si longtemps pour un tel film?

Certains pourraient suggérer que retenir un film Marvel entièrement féminin n’est que de la politique interne. De nombreux cadres masculins y tirent encore les ficelles, ce qui rend peut-être plus difficile le lancement d’un tel film plus tôt que tard.

Cela se produira sans aucun doute sous les auspices de Feige au moins, quelqu’un qui se soucie de la diversité. Quand cela se produit, c’est à débattre. Il est assez clair maintenant qu’un film Spider-Verse entièrement féminin ne sera pas là pendant au moins quatre ans ou plus, car cela semble être l’intrigue de la suite.

Il est difficile de dire si d’autres (comme dans DC) réessaieront. DC souhaitant apparemment se concentrer sur les personnages masculins, ils peuvent avoir besoin de beaucoup de peaufinage interne avant d’obtenir un film de super-héros entièrement féminin.