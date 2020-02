Un studio de parasites riposte à Donald Trump après avoir saccagé le film

Parasite a récemment marqué l’histoire aux Oscars en étant le premier film non présenté en anglais à remporter le prix du meilleur film. Le film étranger sous-titré brillant a été l’un des films les plus discutés depuis longtemps, mais il semble que tout le monde ne l’a pas apprécié, car le président des États-Unis s’est publiquement rendu aux Oscars pour avoir décerné un film sud-coréen au top de la nuit honneur.

Trump est connu pour beaucoup de choses, comme son teint, son postiche et le fait qu’il est un individu très franc. L’homme n’a pas de filtre et a tendance à exprimer son opinion avec peu de remords pour tout dommage qu’il pourrait faire au cours du processus. Et lors d’un rassemblement à Colorado Springs, il a fait quelques commentaires concernant la victoire de Parasite, les différends commerciaux avec la Corée du Sud et le retour de Autant en emporte le vent pour une raison quelconque.

«Et le gagnant est un film de Corée du Sud! Qu’est-ce que c’était que ça? Nous avons eu assez de problèmes avec la Corée du Sud avec le commerce, en plus de cela, ils leur donnent le meilleur film de l’année. C’était bon? Je ne sais pas. Et je cherche, comme … Allons-y Autant en emporte le vent? Pouvons-nous, comme, Gone With the Wind revenir s’il vous plaît? Sunset Boulevard? Tant de grands films. Le gagnant vient de Corée du Sud! Je pensais que c’était le meilleur film étranger, non? Meilleur film étranger? Non, c’était le – cela ne s’est jamais produit auparavant. »

Certaines personnes apprécient sa rhétorique pour quelque raison que ce soit, et d’autres en sont totalement dégoûtées. Mais heureusement, de nombreuses personnes n’ont pas peur d’appeler le président sur certaines des choses qu’il dit. Le studio derrière Parasite, Neon, a répondu au manque de respect de Trump en révélant à tout le monde pourquoi il n’était pas un fan du hit international, en disant:

Compréhensible, il ne sait pas lire. # Parasite #BestPicture # Bong2020 https://t.co/lNqGJkUrDP

– NEON (@neonrated) 21 février 2020

Bien sûr, ce n’est pas la première fois que le président se moque de son manque apparent de compétences littéraires, et ce ne sera probablement pas la dernière. Neon ne semble pas déphasé par les commentaires ignorants qu’il a faits et ils ne devraient pas l’être non plus. Ils ont fait un travail remarquable pour sortir des titres fantastiques tels que Revenge, I, Tonya et le film d’horreur The Lodge, récemment sorti. Maintenant, ils ont également un gagnant du meilleur film à leur actif, et malgré ce que certaines personnes peuvent dire, il méritait absolument la reconnaissance.

Il est également ironique que Trump jette de l’ombre sur Parasite, étant donné que le film traite de la guerre des classes. Il serait possible de déterminer qu’il n’aime pas le film à cause de ce qui arrive aux riches à la fin, mais ce n’est malheureusement pas le cas si les accusations de Neon se révèlent vraies. Une chose que nous savons avec certitude, c’est qu’un mandat présidentiel ne dure que quatre ans, mais une victoire aux Oscars est éternelle.