Un titre de lancement PS5 non annoncé pourrait avoir été divulgué – .

Janvier est venu et est passé sans aucune nouvelle officielle de Sony concernant la PS5 (sauf si vous comptez un logo), mais des fuites et des rumeurs ont continué à couler de diverses sources alors que les fans attendent une annonce sur un événement révélateur. Le dernier en date vient de l’ancien rédacteur en chef d’IGN, Colin Moriarty, dans un récent épisode de son podcast Sacred Symbols +, au cours duquel il a affirmé qu’un nouveau jeu Ratchet & Clank était actuellement en développement pour la PS5.

“Nous allons avoir un Ratchet & Clank entre les deux [Marvel’s Spider-Man and its sequel, also developed by Insomniac Games] sur PlayStation 5 », a déclaré Moriarty dans l’épisode 26 de son podcast. “J’ai l’impression que ce sera un jeu de lancement, le jeu Ratchet & Clank qui est depuis longtemps en développement chez Insomniac.”

Comme le note ComicBook.com, ce n’est pas la première fois que Moriarty fait allusion à un jeu Ratchet & Clank non annoncé. En avril dernier, il a également déclaré qu’Insomniac travaillait sur un nouveau jeu dans la série des plateformes d’action, mais pensait que le jeu serait publié sur PS4. S’il s’avère qu’il s’agit d’un titre de lancement PS5, il est possible que ce soit un jeu multi-génération qui sortira sur PS4 et PS5, similaire à Call of Duty: Ghosts en 2013.

Bien que la série Ratchet & Clank ait été l’un des piliers de l’ère PlayStation 2, Insomniac a détourné son attention du lombax et de son compagnon robot. Après la sortie de Into the Nexus en 2013, la série est devenue sombre pendant quelques années jusqu’à ce qu’une version refaite du premier jeu soit sortie pour la PS4 en 2016. Ce fut la dernière que nous avons entendu de la série, mais il est tout à fait possible qu’un un nouveau titre est en préparation depuis un an et demi depuis la sortie de Spider-Man de Marvel. Aussi réussi que le remake ait été, il y a clairement un public pour lui.

Si un nouveau jeu Ratchet & Clank va en effet être prêt à temps pour le lancement de la PS5 cet automne, il semble probable que nous en entendrons parler lorsque Sony retirera enfin le rideau sur sa nouvelle console. Nous ne savons toujours pas si Sony va répéter la réunion PlayStation qui a servi de fête de sortie de la PS4 en 2013 pour la PS5, mais il est difficile d’imaginer que la société ira trop longtemps sans nous montrer à quoi ressemble la console. .

Source de l’image: Sony

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie au collège comme passe-temps, mais il est rapidement devenu clair pour lui que c’était ce qu’il voulait faire pour vivre. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux publiés précédemment se trouvent sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.

