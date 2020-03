Un tournage d’un concert de Lil Baby en Alabama laisse un blessé: rapport

Lil Baby a fui la scène après qu’une fusillade ait éclaté lors de son concert à Birmingham, en Alabama, qui aurait fait une personne blessée.



Le concert de Lil Baby en Alabama a été abattu samedi soir, ce qui aurait fait une personne blessée. Il se produisait à la Bill Harris Arena de Birmingham, lorsqu’un tournage a éclaté à l’intérieur de la salle qui a conduit l’artiste à fuir la scène. Selon une source locale d’informations en Alabama, la victime a été emmenée à l’hôpital UAB pour y être traitée avec des blessures graves.

Kevin Winter / . pour iHeartMedia

La police serait descendue sur l’arène vers 22h00. Des séquences vidéo capturées par divers spectateurs montrent ce qui semble être un combat brisant les coulisses. Pendant l’altercation, un coup de feu peut être entendu.

Lil Baby interprétait sa chanson “My Dawg” sur sa mixtape de 2017, Harder Than Hard: Gangster Grillz lorsque l’incident s’est produit. Il a rapidement fui la scène alors que les membres du public se dispersaient, interrompant brutalement le concert. Il semble aller bien, car il a mis à jour ses histoires Instagram depuis le moment du tournage. Il a également posté une photo de lui posant dans un dépanneur avec l’emplacement étiqueté “Birmingham, Alabama”.

“Les blogs publient n’importe quoi pour un clic”, écrit-il dans la légende. “Sh * t Lame Get Off A Young N * gga Dicc.” S’il est possible qu’il fasse référence au reportage de la fusillade, il se peut également qu’il fasse référence aux rumeurs selon lesquelles son équipe aurait sauté son collègue artiste du contrôle de la qualité, Offset. Lil Baby a carrément nié ces rumeurs et a exhorté les médias à cesser de rapporter des “fausses nouvelles”.

