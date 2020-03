Un tout nouveau film «Scream» se déroule officiellement et les cinéastes «prêts ou non» réalisent!

Nous vous avions dit en septembre de l’année dernière que Spyglass Media Group ressuscitait Ghostface et le Crier franchise, et apporte aujourd’hui une mise à jour très, très excitante.

Discuter du film rapporte que Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett, les deux réalisateurs de la comédie d’horreur à succès Ready or Not, dirigeront “Scream 5”!

Bettinelli-Olpin et Gillett constituent les 2/3 du collectif de réalisateurs Radio Silence. Le groupe était derrière le segment «10/31/98» de notre propre V / H / S, ainsi que les segments «Way Out» et «Way In» de notre Southbound. L’autre membre de Radio Silence est Chad Villella, qui est à bord pour produire exécutif le nouveau Scream aux côtés Kevin Williamson.

Bien sûr, Williamson a écrit trois des quatre films Scream de Wes Craven.

Discutant des notes du film, “Les détails du complot sont rares mais les sources disent qu’il suivra une femme retournant dans sa ville natale pour essayer de découvrir qui a commis une série de crimes vicieux.”

Le nouveau film se connectera-t-il aux épisodes précédents ou nous apportera-t-il une toute nouvelle vision du récit de slasher d’un tueur masqué en train de faire tomber de très jeunes? Nous ne savons pas pour le moment.

Restez à l’écoute pour plus.