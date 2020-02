Un tribunal d’Amsterdam statue contre Vivendi et refuse d’arrêter la fusion de Mediaset Espagne et Italie

Un tribunal d’Amsterdam (Pays-Bas) a refusé d’appliquer les mesures conservatoires demandées par Vivendi pour arrêter la fusion entre Mediaset Italia et sa filiale espagnole. Cela a été annoncé par le groupe de communication italien, qui a confirmé que le projet Holding Media For Europe (MFE) “est confirmé et se poursuit”.

Siège de Mediaset Espagne

Comme Europa Press l’a appris, le groupe français, qui détient 28,8% des actions de Mediaset Italia, a annoncé que fera appel de la décision du tribunal, étant donné qu’ils estiment que le projet de fusion “causera des dommages disproportionnés à tous les actionnaires minoritaires”. Selon eux, le seul à bénéficier de l’accord est la famille Berlusconi, qui contrôle 44,2% à travers le groupe Fininvest, contre lequel Vivendi se fait face depuis un certain temps.

Les Pays-Bas sont l’un des pays dans lesquels Vivendi a décidé d’ouvrir un litige puisque l’intention est de transporter le siège du MFE aux Pays-Bas. Selon les Français, la raison n’est autre que créer un système d’action de fidélisation, qui, en Espagne, est interdit pour violation du principe de l’égalité de traitement entre actionnaires, ce dont bénéficierait la famille Berlusconi.

Plusieurs processus ouverts

La fusion se poursuit avec les autres fronts ouverts, tant en Italie qu’en Espagne. En octobre 2019, le tribunal de commerce numéro 2 de Madrid suspendu l’accord de fusion approuvé par le conseil des actionnaires des deux groupes, dans lequel Vivendi n’a pas pu voter. La raison en est que son droit de vote a été pris par Berlusconi, en supprimant les Français comme comportement déloyal en se retirant d’un contrat d’achat pour la chaîne privée Mediaset Premium. Si j’avais pu participer à la décision, l’accord n’aurait pas perduré.

Maintenant, la balle est au tribunal provincial de Madrid, qui doit décider si elle échoue en faveur de Mediaset. De la filiale espagnole, ils ont déjà averti qu’ils étaient convaincus que c’était le cas, tandis que Vivendi est clair que l’accord ne sera finalement pas exécuté en raison des irrégularités qu’ils signalent, telles que ne répond à aucun besoin commercial et que l’échange fixé pour chaque action espagnole (2,33 actions de l’action italienne) ne correspond pas à la valeur réelle.

