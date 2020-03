Un trou d’ozone rare et gigantesque s’est ouvert sur l’Arctique

Les scientifiques ont identifié un gigantesque trou d’ozone au-dessus du ciel arctique et ils pensent que c’est probablement le plus grand jamais enregistré, à tel point qu’elle rivalise avec celle qui se forme chaque année dans l’hémisphère sud.

Des niveaux records d’ozone s’étendent actuellement sur une grande partie de l’Arctique central, couvrant une superficie d’environ trois fois la taille du Groenland. Le trou ne menace pas la santé des gens et se cassera probablement dans les prochaines semaines. Mais c’est un phénomène atmosphérique extraordinaire qui restera dans les records.

“De mon point de vue, c’est la première fois que vous pouvez parler d’un véritable trou d’ozone dans l’Arctique”, explique Martin Dameris, scientifique de l’atmosphère au Centre aérospatial allemand d’Oberpfaffenhofen.

L’ozone forme normalement une couche protectrice dans la stratosphère, à environ 10 à 50 kilomètres du sol, où il protège la vie des rayons ultraviolets solaires. Mais chaque année en hiver antarctique, les températures froides permettent aux nuages ​​de haute altitude de s’unir au-dessus du pôle Sud. Les produits chimiques, y compris le chlore et le brome, qui proviennent de réfrigérants et d’autres sources industrielles, déclenchent des réactions à la surface de ces nuages ​​qui appauvrissent la couche d’ozone.

«Le trou d’ozone antarctique se forme chaque année parce que les températures hivernales dans la région chutent, permettant aux nuages ​​de se former à haute altitude. Ces conditions sont beaucoup plus rares dans l’Arctique, qui a des températures plus variables et n’est généralement pas préparé à l’appauvrissement de la couche d’ozone », explique Jens-Uwe Grooß, scientifique de l’atmosphère au Centre de recherche de Juelich en Allemagne.

Mais cette année, de puissants vents d’ouest ont circulé autour du pôle Nord et ont emprisonné de l’air froid à l’intérieur un “vortex polaire”. Il y avait plus d’air froid au-dessus de l’Arctique que dans n’importe quel hiver enregistré depuis 1979, explique Markus Rex, scientifique atmosphérique à l’Institut Alfred Wegener à Potsdam, en Allemagne. Par temps froid, des nuages ​​de haute altitude se sont formés et des réactions d’appauvrissement de la couche d’ozone ont commencé.

Les chercheurs mesurent les niveaux d’ozone en lâchant des ballons météorologiques des stations d’observation de l’Arctique (y compris le brise-glace Polarstern, qui gèle dans la glace de mer pendant une expédition d’un an). Fin mars, ces ballons ont mesuré une baisse de 90% de l’ozone à une altitude de 18 kilomètres, au cœur même de la couche d’ozone. Là où les ballons devraient normalement mesurer environ 3,5 parties par million d’ozone, ils n’ont enregistré qu’environ 0,3 partie par million, explique Rex. “Cela dépasse toute perte d’ozone que nous avons vue dans le passé”, dit-il.

L’Arctique a connu un appauvrissement de la couche d’ozone en 1997 et 2011, mais la perte de cette année semble en voie de les surmonter.

“Nous avons au moins autant de pertes qu’en 2011, et il semble que cela pourrait être supérieur à 2011”, a déclaré Gloria Manney, scientifique de l’atmosphère chez NorthWest Research Associates à Socorro, au Nouveau-Mexique, au magazine Nature. Elle travaille avec un instrument satellite de la NASA qui mesure le chlore dans l’atmosphère et dit qu’il y a encore suffisamment de chlore disponible pour appauvrir l’ozone dans les prochains jours.

.