Un tweet pourrait avoir gâché qui remporte la saison de Peter Weber

La saison de Peter Weber de The Bachelor tire à sa fin. Nous sommes à seulement deux semaines de découvrir qui le pilote a choisi d’être son fiancé. Pendant tout le temps que cette saison a été diffusée, Weber a insisté pour que sa saison ne soit pas gâchée, ce qui est une promesse assez noble car les gagnants de The Bachelor et The Bachelorette sont toujours gâtés avant l’épisode final.

Victoria Fuller et Peter Weber | John Fleenor / ABC via .

Il a promis que des potins comme Reality Steve ne pourraient pas obtenir le nom du gagnant avant la cérémonie de la rose finale. Mais il ne s’agissait peut-être pas de sites de ragots dont Weber devait s’inquiéter, car un tweet venait peut-être de révéler le vainqueur de cette saison.

Peter Weber dit que sa saison ne peut pas être gâchée

Weber est étrangement confiant que personne ne gâchera sa saison depuis le tout début.

“Je suis vraiment excité pour cette saison parce que je suis très confiant que personne ne pourra le gâcher”, a déclaré Weber au Hollywood Reporter au début de sa saison. “Il y a une raison pour laquelle je crois cela – et évidemment je ne peux pas le dire, sinon ça le trahit. Je suis très confiant que Reality Steve et toutes ces personnes, ils ne vont pas savoir ce qui se passe – il n’y a aucun moyen de le savoir. Et je suis très excité à ce sujet parce que je pense que c’est ce que cette émission a voulu pendant un certain temps et je suis excité que pour ma saison il y ait une très bonne chance qui se produise. Et je suis ravi que tout le monde vienne pour le voyage et ne sache pas ce qui se passe à la fin, et puisse simplement vivre avec moi. ”

Mais l’hôte Chris Harrison n’a pas partagé ces sentiments.

“Tout d’abord, il est nouveau dans ce domaine, vous ne pouvez donc pas faire une telle réclamation”, a déclaré Harrison à Entertainment Tonight. «Mais je sais de quoi il parle réellement, c’est-à-dire que c’est une finition sauvage. C’est une saison qui s’est retournée et qui est une fin émotionnelle et dramatique. »

Ce tweet vient-il de révéler le gagnant?

La correspondante de Entertainment News Lauren Zima couvre The Bachelor depuis des années. Elle sort aussi avec Harrison, donc il est sûr de dire qu’elle a le scoop à l’intérieur de tout ce qui concerne le Bachelor. Alors, quand elle a tweeté quelque chose qui suggérait qu’Hannah Ann Sluss n’avait pas gagné, les fans l’ont remarqué.

«Peter:« Je sais ce que j’ai avec Hannah Ann. C’est une personne sur laquelle je pourrai toujours m’appuyer à 100%, à travers les bons et les mauvais moments, et c’est le meilleur sentiment absolu au monde. »COMMENT NE CHOISIT-IL PAS HANNAH ANN PUIS?» elle a écrit.

Elle a immédiatement supprimé le tweet mais pas avant que les fans ne le voient. Quand ils l’ont appelée, elle s’est expliquée.

‍♀️ Je l’ai supprimé car il était libellé de manière confuse de ma part. Je voulais dire plus dans le sens de “comment pourrait-il ne pas choisir hannah ann après tout cela quand il dit qu’ils seront à 100% pour toujours” – est-ce que cela a du sens? Difficile à dire par écrit.

– Lauren Zima (@laurenzima) 25 février 2020

«Je l’ai supprimée parce qu’elle était libellée de manière confuse de ma part», a-t-elle écrit. «Je voulais dire plus dans le sens de« comment pourrait-il ne pas choisir Hannah Ann après tout cela quand il dit qu’ils seront à 100% l’un pour l’autre pour toujours »- est-ce logique? Difficile à dire par écrit. “

Bien que son explication ait du sens, les fans sont aux prises avec n’importe quel petit morceau de spoiler, alors certaines personnes continuent de croire que ses mots signifient que Sluss ne gagne pas.