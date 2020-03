Un verdict nul contre Katy Perry pour plainte de plagiat de rap chrétien

▲ En août, le jury a attribué à Grey 2,78 millions de dollars au chanteur pour le thème Dark Horse 2013.

Les anges. Un juge fédéral de Los Angeles a décerné à Katy Perry une énorme victoire, annulant le verdict d’un jury qui a conclu que la pop star et ses collaborateurs avaient copié son hit Dark Horse 2013 d’une chanson de rap chrétienne produite en 2009.

La juge du district fédéral Christina A. Snyder a déclaré dans sa décision que la section litigieuse du thème Joyful Noise du rappeur Marcus Gray n’était pas suffisamment distinctive pour être protégée par le droit d’auteur, comme l’a constaté le jury.

“Il est incontestable dans ce cas, même en voyant les preuves sous le jour le plus favorable pour les plaignants, que les éléments caractéristiques de l’ostinato à huit notes dans Joyful Noise ne sont pas une combinaison particulièrement unique ou rare”, a écrit Snyder dans sa décision.

Les plaignants prévoient de faire appel. Lorsque les jurés ont rendu un verdict unanime de violation du droit d’auteur, j’ai averti mes clients que nous n’avions terminé que la onzième manche d’un combat de 15, et que le prochain serait en cour d’appel, a déclaré l’avocat de Gray, Michael A. Kahn, à Ap concernant de nombreuses décisions préalables au procès en faveur de son client. Nous pensons que les juges avaient raison et nous ferons de notre mieux pour rétablir le verdict en appel.

En août, le jury avait attribué Gray et les co-auteurs de la chanson 2,78 millions de dollars à Perry et ses partenaires musicaux Dr. Luke, Max Martin et Circuit. La chanteuse, qui a témoigné au procès et a proposé une blague pour interpréter sa chanson en direct lorsqu’il y avait des problèmes techniques avec l’enregistrement, a été condamnée à payer personnellement 550 000 $.

Gray, originaire de St. Louis qui utilise le nom de scène Flame, a initialement poursuivi Perry en 2014, lorsque Dark Horse a passé quatre semaines sur le site 1 de la liste Hot 100 de Billboard.

Perry et ses co-auteurs ont déclaré qu’ils n’avaient jamais entendu Joyful Noise auparavant.

