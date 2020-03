Un vétéran de Benidorm au centre de l’épisode 3 – HITC

Le Good Karma Hospital est de retour sur ITV pour sa troisième série tant attendue.

«Je te reconnais» est un cri familier dans de nombreux salons quand on repère un acteur reconnaissable dans un film ou une série télévisée.

Qu’il s’agisse d’un acteur d’une autre émission de télévision ou d’un caméo du réalisateur d’un film, il y a toujours une bonne réaction des téléspectateurs.

Dans le cas de The Good Karma Hospital d’ITV, l’épisode 3 déchirant présente aux fans un visage familier sous la forme de Paul Bazely, mais d’où les fans pourraient-ils reconnaître l’acteur?

La série 3 du Good Karma Hospital sur ITV

Après la dernière diffusion sur ITV au printemps 2018, les fans de The Good Karma Hospital ont attendu longtemps la série 3.

Cette attente a finalement pris fin en mars 2020, alors que la troisième série est finalement arrivée avec Amanda Redman toujours en tête en tant que Dr Lydia Fonseca aux côtés de son partenaire Greg McConnell, joué par Neil Morrissey.

La série 3 s’est révélée gênante pour les deux jusqu’à présent, de nouveaux cas à l’hôpital causant des ravages pour Lydia tandis que le bar de la plage de Greg est obligé de fermer.

L’épisode 3 accueille Paul Bazely en tant que Sitesh Pillai

L’épisode 3 se révèle à ce jour le plus dramatique et le plus secoué.

Ruby est confrontée à un dilemme quand elle rencontre Sitesh Pillai, un homme dont la vie a été une histoire triste après l’autre qui vit avec plusieurs maux, mentaux et physiques, qui fait de son mieux pour éviter le traitement.

Sitesh est interprété de manière experte par Paul Bazely qui a parfaitement transformé ses talents d’acteur en théâtre après une carrière qui est devenue connue pour ses apparitions dans la comédie, en particulier après 10 ans dans la sitcom d’ITV, Benidorm.

Paul Bazely: Films et TV

Paul Bazely travaille dans l’industrie du théâtre depuis 1991 lorsqu’il est apparu dans la série de comédies de la BBC Making Out.

Depuis, il est apparu dans plus de 40 rôles d’acteur avec ses apparitions les plus célèbres dans The IT Crowd, Pirates des Caraïbes: On Stranger Tides, Black Mirror et même un petit rôle de camée dans Star Wars 2017: The Dernier Jedi.

Prochainement pour Paul Bazely selon IMDb, il y aura des rôles dans le film Four Kids and It qui attend sa sortie à un moment donné en 2020, et dans la série Parce que la nuit qui serait actuellement en tournage.

En attendant, le Good Karma Hospital se poursuit le dimanche soir à 20h sur ITV jusqu’à la fin de la série de six épisodes le 19 avril.

