Un voyage vital qui vous fera tomber amoureux de l’émotion et de la vérité

Derrière chaque artiste, il y a un être humain à découvrir, il y a une histoire que personne ne peut imaginer, il y a une vie qui est souvent loin de ce que nous pensons connaître. C’est précisément ce qui se passe avec Marianico El Corto, ou plutôt, Miguel Ángel Tirado. Ce comédien a acquis une grande popularité dans notre pays dans les années 80 et 90, et aujourd’hui il est à la retraite de la vie publique. Derrière ce que nous avons appris de lui sur les scénarios, il y a beaucoup plus que nous ne le pensons, il y a une histoire qui méritait d’être racontée. Que peut-être cela Je n’imaginais pas que quelqu’un allait vouloir le faire; que quelqu’un allait raconter son histoire … ou celle d’une personne comme lui.

Parce que ‘The last show’, le grand pari de fiction d’Aragon TV pour ce 2020, ne raconte pas la vraie vie de Marianico El Corto. Il raconte l’histoire de quelqu’un qui, comme lui, est devenu une véritable idole dans le monde de la comédie et fait face à une nouvelle étape vitale pleine de changements, nostalgie, chagrin mais aussi avec de nouveaux défis et objectifs à assumer. Álex Rodrigo, qui a été à l’origine de grands succès de notre fiction comme «La Casa de Papel», «El embarcadero» ou «Vis a vis», est l’architecte de ce projet, qui est peut-être aussi le plus personnel de toute sa carrière .

Miguel Ángel Tirado dans ‘The Last Show’

Il est tombé amoureux du public

Comme il le dit, il a rencontré Marianico quand il était enfant. Après une brève rencontre, il Il est devenu obsédé par vouloir savoir qui était derrière cette figure éminente de l’humour espagnol, quelque chose qu’il a pu raconter dans cette nouvelle série qu’il co-réalise avec Carlos Val (“Bestfriends”, “Planet 5000”) et qui est devenu un véritable succès d’audience et de critique. Avec un 23,1% et 116 000 téléspectateurs dans le premier épisode créée le 20 février et 18,7% et 100 000 spectateurs dans le second (en ajoutant un public différé) lancé une semaine plus tard, il est évident que la série est devenue une référence de la chaîne aragonaise, qui a également démontré votre capacité à créer un effet appelé dans ses spectateurs.

Humour et émotion à parts égales

Il l’a fait avec un projet émotionnel, mais aussi plein d’humour et une sensibilité particulière Cela en a conquis beaucoup. Sara Alquézar, Enrique Lojo et Álex Rodrigo sont les architectes du scénario de ce projet qui, comme «Regardez ce que vous avez fait» et «Qu’est-il arrivé à Jorge Sanz? de Movistar + ou de «Paquita Salas» de Netflix joue avec l’intra-histoire derrière un artiste où réalité et fiction se rejoignent de façon quasi imperceptible. Parce que «Le dernier spectacle» a beaucoup plus de vérité qu’il n’y paraît, et c’est précisément pour cela qu’il excite; parce que se connecte avec le spectateur, le fait se sentir, le retire à l’intérieur. Aragón TV a réalisé quelque chose de très compliqué à la télévision, c’est cette connexion avec son public qui reconnaît l’histoire de Miguel Ángel Tirado comme quelque chose de très proche, comme quelque chose qui lui est propre.

Álex Rodrigo dans ‘The Last Show’

Nous voici raconte la vie d’un Miguel Ángel Tirado que tout le monde pourrait reconnaître. Avec son ex-femme qui commence une nouvelle vie avec un garçon beaucoup plus jeune avec elle, avec sa fille qui va travailler à l’étranger et avec lui qui doit prendre soin de sa petite-fille tout en essayant de laisser derrière elle Marianico El Corto dont beaucoup se souviennent. Pourquoi pas, Il ne veut pas raconter plus de blagues, il veut quitter cette facette pour toujours, il veut être quelqu’un de normal, quelqu’un d’anonyme qui n’a pas à constamment faire rire autour de lui. C’est ce voyage émotionnel qui centre l’intrigue de cette fiction. Un voyage dans lequel tout n’est pas facile et c’est que nous découvrirons leurs insécurités et leurs peurs, dans lequel nous le verrons également se battre pour atteindre un nouvel objectif et se redécouvrir complètement.

Parce que «Le dernier spectacle» raconte comment atteindre la vieillesse, et il le fait d’un point de vue purement réaliste mais plein d’émotion et de douceur. Cette série Il raconte à quel point il est difficile de se battre pour survivre, accepter, évoluer, mais aussi combien il est compliqué de changer ou d’accepter une nouvelle réalité. Cette série atteint votre cœur précisément à cause de cela, à cause de sa vérité, parce que nous pouvons tous nous sentir identifiés avec ses personnages, parce que c’est une histoire très définitive de la nôtre. Il le fait sans réinventer un genre, mais il n’en a pas non plus l’intention. C’est beaucoup plus honnête et simple que ça.

Luisa Gavasa et Laura Boudet («The Last Show»)

Un casting réussi

C’est une série qui attrape et qui a également une production minutieuse derrière ce peu a envie d’autres paris des chaînes générales et des plateformes de paiement ou de streaming. «Le dernier spectacle» est une fiction choyée et soignée au millimètre en plus, sa diffusion est un autre grand point en faveur. Ses acteurs et actrices font vibrer et attrapent des parts égales à tout moment. Il est impossible de ne pas tomber amoureux de la tendresse dégagée par un Michelangelo Tirado sublime qui repose très bien sur un Luisa Gavasa qui est parfaite sur votre papier Ou il n’est pas possible d’oublier une brillante Laura Boudet qui surprend dès sa première scène et de très réussie Itziar Miranda et María Isabel Díaz qui sont mis sur la peau de deux personnages parfaits pour eux.

Tout se démarque dans cette série qui est venue avec peu de bruit et qui Il est devenu l’un des grands cadeaux que la fiction espagnole Il nous a donné ces dernières années. Parce que ‘The last show’ tombe amoureux, conquiert et se casse. Il parvient à atteindre le cœur et le fait avec de vrais coups et émotions. Sans être stupide, être complètement honnête et réaliste, atteindre le cœur à la fin. Nous faire souhaiter que ce dernier spectacle de Marianico El Corto ne finisse jamais.

