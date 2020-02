Un YouTuber donne sa carte de crédit à des gens au hasard, et les choses qu’ils achètent vous surprendront – .

Votre notion de YouTuber typique pourrait être quelque chose d’un streamer Twitch partageant des clips de streams de jeu à des vlogueurs de beauté, des influenceurs et toutes sortes d’autres personnalités bruyantes, effrontées, en face de votre visage – avec le genre de personnage axé sur le divertissement et amassant des millions d’adeptes. Et puis il y a Jimmy Donaldson, alias MrBeast. Un type de présence sur YouTube complètement différent qui est moins connu pour sa personnalité ou ses ébats que… sa philanthropie? C’est vrai, ce gars aime donner des trucs, et oui, à un certain niveau, les cadeaux fonctionnent beaucoup comme des cascades qui attirent l’attention. Mais prenez sa dernière vidéo, que vous pouvez regarder ci-dessus.

MrBeast l’a posté ce week-end et, lundi midi, il avait déjà accumulé près de 14 millions de vues sur YouTube. L’essentiel: il donne sa carte de crédit à des gens au hasard. Leur dit qu’ils peuvent acheter tout ce qu’ils veulent, ils doivent juste rester en dessous de la limite de la carte ou ils doivent tout redonner (surprise, cependant: la carte n’a pas de limite). Ce qui suit est une expérience sociale intéressante qui se déroule en temps réel. Et la vidéo ne présente rien d’autre que donner au hasard des gens ordinaires pour acheter tout ce qu’ils veulent pour les rendre heureux.

Votre premier réflexe serait-il de devenir fou et d’acheter autant que possible? Personne ne fait vraiment ça. En termes de quantité ou de coût. Il est intéressant de regarder la plupart des gens à qui il donne la carte trop émerveillée avec précaution, peut-être que j’achèterai ceci, non, je devrais remettre cela, peut-être à la place.

J’ai donné ma carte de crédit à des gens au hasard et je les ai laissés acheter ce qu’ils voulaient! Allez regarder 🤪

– MrBeast (@MrBeastYT) 1 février 2020

Certaines histoires sont également très touchantes. Chaque fois, la personne prend ses achats à la caisse enregistreuse dans divers magasins et croise les doigts, espérant que la carte glissée est approuvée et qu’elle est restée sous la limite de la carte (même si elle ne se rend pas compte qu’il n’y en a pas ). Un gars qui obtient la carte dit en gros, d’accord, allons à la bijouterie. Mais il n’essaye pas d’accumuler une pile de pierres précieuses et de babioles pour lui-même. Il utilise cette folle opportunité d’argent gratuit, sous la forme d’une carte de crédit YouTuber, pour décider qu’il veut acheter quelque chose de bien pour sa mère malade.

Il y a quelques tweets drôles à propos de la vidéo, y compris beaucoup de gens suppliant MrBeast de les laisser essayer sa carte de crédit et d’autres se demandant où il apparaîtra ensuite. Rendez-vous service et regardez la vidéo ci-dessus si vous avez besoin d’un contenu de bien-être pour votre lundi.

