Uncorked Netflix Movie Soundtrack: Liste complète des chansons

Netflix’s Uncorked est maintenant disponible dans le monde entier et si vous recherchez une liste complète de toutes les chansons et musiques présentées dans le film, cet article est pour vous. Voici une ventilation de la bande originale de Uncorked.

Le nouveau film présente Mamoudou Athie jouant le rôle d’Elie, un jeune homme aux grandes ambitions mais son père (joué par Courtney B. Vance) espère qu’il continuera son entreprise familiale.

La bande-son présente d’excellentes pistes, y compris des pistes plus anciennes comme Ronnie Walker et Benny Latimore.

Jaclyn Newman Dorn a travaillé sur Uncorked dans le département de musique et est répertoriée comme rédactrice musicale. Les précédents crédits de Jaclyn incluent Priest, Ride Along et Takers. Il n’y a pas de partition originale pour le film.

Liste complète des chansons de Uncorked sur Netflix

Je ne te colorierai jamais un arc-en-ciel – Philly DevotionsJuice – Yo GottiOnly A Fool – Loleatta HollowayAlive – Drew DrysdalePull Up – Blac YongstaSay Na – Moneybagg YoDifferent – Yo GottiSell – Marco PaveClowns – Key GlockSi c’est bon pour toi – Barbara Straight Ford avec ErleeWinning – Charles JenkinsDès que les heures peuvent êtreLa Vague – Phases CahceesMa Chanson – Alex ToucourtGrand Garcon – Marty de LuteceStrange Rooms – Bryant TaylorrCarol (Piano Version) – Alexander McCabeL’Amour Pour Cette Fille – Les Anges GardiensComment vous l’aimez – Farrah FawxI Betcha – Universal MindsSo Right – Anthony J.Ice on Shamu – Sleepy KnockzSomeday – Ronnie WalkerLately – Cam JamesI’m supposé être ici – Derek McKeithRewind – Notty Taylor et t.ANTBossa No-No – Jon O’HaraNature Sounds – Joe HendersonI suis un croyant – Benny LatimoreQuiet Home – The Sea ShellsThe Terrace – Wayne WilientzOne Hunnid – Marco PaveThe Ways – Ford avec la liste de lecture Spotify de She’ChinahUncorked Soundtrack

Lorsque les chansons étaient disponibles, nous les avons regroupées dans une liste de lecture Spotify simple à utiliser.

