Uncut Gems revient dans les salles de cinéma avec un Q & A spécial – / Film

Gemmes non coupées peut-être ne remporte-t-il aucun Oscars, mais c’est ainsi que nous (en tant que société collective) gagnons: avec une réédition théâtrale qui comprend un Q&A post-projection spécial filmé sans star Adam SandlerConnaissances. Uncut Gems revient au cinéma avec l’aimable autorisation de A24 et des réalisateurs Josh et Benny Safdie, qui s’attaque à un autre cadeau surprise pour ceux qui revoient leur thriller policier. Ce cadeau se présente sous la forme d’une séance de questions-réponses spéciale avec Sandler, qui a été filmée à l’insu de Sandler.

Annonce des gemmes non coupées qui reviennent au cinéma

Uncut Gems revient dans les salles ce week-end, et il sera encore plus brut qu’auparavant. Une nouvelle bande-annonce publiée par A24 taquine cette réédition théâtrale d’Uncut Gems, qui est en fait un bref aperçu des questions et réponses originales des Safdie Brothers avec leur star Adam Sandler, qui ne sait pas qu’il est filmé dans un restaurant. Josh Safdie explique qu’ils font une prise de vue candide sur la Q&A, installant plusieurs caméras dans un restaurant où Sandler croit qu’il est juste assis avec le duo de réalisateurs pour prendre un café et peut-être une tarte. Mais le couple posera en fait à Sandler une série de questions relatives au film, avec l’aide de quelques autres, dont l’écrivain de The Good Place Megan Amram se faisant passer pour une serveuse.

Un invité surprise ou deux pops également, y compris Jason Bateman, qui reconnaît les frères Safdie et s’approche de la table pour discuter. Ou tout cela fait-il partie de leur plan pour tromper le Sandman? Tous les paris sont ouverts avec ce projet de questions-réponses très étrange.

Uncut Gems avec le Q & A attaché est de retour dans les salles ce week-end samedi, 8 février, et le dimanche, 9 février. Obtenez les listes locales et les emplacements de théâtre ici.

Si vous avez besoin d’un rappel, voici le synopsis pour Uncut Gems:

Des cinéastes acclamés Josh et Benny Safdie viennent un thriller électrisant sur Howard Ratner (Adam Sandler), un bijoutier charismatique de New York toujours à la recherche du prochain gros score. Quand il fait une série de paris à enjeux élevés qui pourraient conduire à la manne d’une vie, Howard doit effectuer un acte précaire de haut vol, équilibrant affaires, famille et adversaires envahissants de tous les côtés, dans sa quête incessante de la victoire ultime .

