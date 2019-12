Undefeated x Nike Air Max 90 Pack s'avère être un succès auprès des revendeurs

Les huit coloris se vendent au-dessus de la vente au détail.



Invaincus et Nike sont de fréquents collaborateurs, il n'est donc pas surprenant qu'ils s'associent pour une collection de chaussures composée de huit paires uniques. Bien sûr, nous parlons du pack Undefeated x Nike Air Max 90 qui est sorti le vendredi 27 décembre. Ces coups de pied verront une version plus large le lundi 30 décembre, bien que si vous cherchez à vous lancer dans l'action maintenant, ceux-ci sont déjà disponibles sur StockX.

Chaque paire va actuellement au-dessus de la vente au détail, ce qui montre à quel point elles étaient limitées. En commençant par la paire Solar Red / Black, le prix de revente moyen est de 250 $ US, ce qui est supérieur de 100 $ au prix de détail de 150 $. La paire Solar Red / White est en moyenne à 251 $ tandis que les paires Blue Fury / White et Blue Fury / Black coûtent respectivement 268 $ et 243 $ USD. Passant aux paires jaunes, la version blanche a un prix moyen de 202 $, tandis que la paire noire est de 250 $. Enfin, les deux paires vertes coûtent environ le même prix que la paire blanche pour 221 $ USD et la paire noire pour 206 $.

Les huit chaussures sont belles et présentent des touches de couleur qui entourent la tige tandis que le cuir noir ou blanc ajoute un joli contraste. Pendant ce temps, le logo Undefeated est placé carrément sur le talon arrière et est habillé dans le ton qui correspond à son coloris correspondant.

Cliquez ici si vous avez manqué cette version et que vous souhaitez vous amuser.

