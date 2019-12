Under Armour Curry 7 de Steph Curry dévoilé dans le coloris «Super Soaker»

La palette de couleurs NERF classique occupe le devant de la scène sur le Curry 7.



Under Armour et Stephen Curry se sont tournés vers l'un des jouets classiques de tous les temps, le NERF Super Soaker, pour leur dernière version Under Armour Curry 7 de 2019. Dit Steph, "Ce nouveau coloris Curry 7 est destiné à exciter les fans et encouragez le jeu – dans le gymnase ou dans le quartier. Peu importe l'activité à laquelle vous vous adaptez – sortez, profitez-en et laissez-la apporter de la joie dans votre vie. "

Les coups de pied seront disponibles dans le monde entier sur UA.com, chez UA Brand Houses et chez certains partenaires détaillants pour 140 $ le 27 décembre.

Le coloris Curry 7 NERF Super Soaker présente une tige multicouche soulignée par des touches de bleu vif, d'orange et de vert fluo. La semelle blanche et bleue comprend les plateformes d'amorti UA HOVR et Micro G.

Pour commémorer le lancement, Curry a invité le joueur de renommée mondiale et athlète TSM Hamlinz et le musicien et ancien concurrent de Wipeout Abner Ramirez à le rejoindre au pop-up Nerf Challenge au centre-ville de Los Angeles. Là, les deux personnalités se sont affrontées dans une série de défis inattendus, dont un parcours d'obstacles intense, un jeu de bowling à taille humaine et, bien sûr, une compétition de lancers francs.

Découvrez les images de cet événement, ainsi que les photos officielles du "Super Soaker" Curry 7, ci-dessous.

