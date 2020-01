Undercover x Nike React Presto Prochainement: Images Officielles

Nike et Undercover sont de retour pour en savoir plus.



Undercover est l’un des collaborateurs préférés de Nike car chaque année, ils proposent de nouvelles chaussures pour les masses. Ces collaborations peuvent aller de versions très médiatisées à des versions plus discrètes. Quel que soit le nombre de stocks, ces collaborations sont toujours au rendez-vous et les sneakerheads les attendent avec impatience.

Maintenant, Nike et Undercover se sont associés sur la Nike React Presto, une silhouette sortie l’année dernière. Pour ceux qui ne le savent pas, cette silhouette est un réoutillage du Presto d’origine, sauf que ce modèle particulier a la technologie React intégrée à la semelle intermédiaire. Bien sûr, cela rend la chaussure beaucoup plus confortable. Quant à cette collab, elle comportera trois nouveaux coloris dont le blanc, le noir et le violet. Les trois offres sont uniques à leur manière et présentent le look moucheté de la signature Undercover sur la semelle intermédiaire et la protection en dentelle. La marque Undercover est placée sur la semelle intérieure à côté du logo Nike.

Selon Sole Collector, ceux-ci seront disponibles le mardi 28 janvier pour 180 $ USD via les détaillants sélectionnés de l’application Nike SNKRS. Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous si vous prévoyez ou non de les supprimer. Dites-nous également quelle est votre collaboration Undercover x Nike préférée.

Image via NikeImage via NikeImage via Nike.