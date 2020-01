“Underwater” arrivera-t-il à Disney +?

La première sortie de film de la 20th Century Fox en 2020 est «Underwater», qui suit une équipe de chercheurs sous-marins qui doivent se mettre en sécurité après qu’un tremblement de terre dévaste leur laboratoire souterrain. Le film a été réalisé par William Eubank et met en vedette Kristen Stewart, T.J. Miller, Vincent Cassel et John Gallagher Jr.

“Underwater” sortira dans les salles aux États-Unis le 10 janvier 2020. Mais si vous vous demandez si vous devez sauter la sortie cinéma et attendre qu’elle arrive sur Disney + ou Hulu, vous pourriez avoir une longue attente.

Malheureusement, en raison d’un accord existant que 20th Century Fox a conclu avec HBO, ce qui signifie que tous les films sortis jusqu’en 2022, devront toujours passer par HBO en premier, y compris leur nouveau service de streaming, HBO Max.

Finalement, toutes les offres de streaming existantes avec des sociétés telles que HBO, Starz, Fubo, Netflix et d’autres, expireront, ce qui signifie que tous les films de la 20th Century Fox comme «Underwater» peuvent être ajoutés à Disney + et Hulu, selon leur pertinence .

“Underwater” est classé PG13, donc il pourrait être considéré comme approprié pour Disney +, mais cela pourrait mieux convenir à Hulu, d’autant plus que Walt Disney Studios n’a pas activement promu ce film sur les médias sociaux, comme il l’a fait pour les films de 20th Century Fox comme «Spies In Disguise», «Ford vs Ferrari» ou «Call of the Wild». Ce qui donne l’impression que Disney estime que «Underwater» est trop mature pour la marque Disney, il est donc peu probable qu’il soit ajouté à Disney +.

Souhaitez-vous voir «Underwater» sur Disney +?

