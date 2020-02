Une adaptation digne de compromis et de surprises / Film

Joe Hill et Gabriel Rodríguez» Locke & Key est l’une des séries de bandes dessinées les plus appréciées de ces dernières années, remportant des prix et des éloges tout au long de ses cinq années d’existence. Il a également dû faire face à une bataille difficile pour atteindre nos écrans, avec une trilogie de films annulée et deux pilotes annulés. L’imagerie bizarre et les visuels stimulants de l’art de Rodríguez, ainsi qu’une histoire sombre et parfois troublante, ont rendu difficile l’adaptation à l’écran.

Cette longue attente pour une adaptation appropriée fait de l’existence même de la nouvelle adaptation Netflix de Locke & Key un cadeau spécial pour les fans. Bien que la saison semble parfois atténuée par rapport au matériel source, elle capture l’essence de ce qui a rendu la bande dessinée géniale, réussissant même à l’améliorer à certains égards.

Dès le début du premier épisode, il est clair que ce n’est pas Locke & Key de votre papa. Alors que le pilote Fox était une recréation quasi instantanée du premier volume de la bande dessinée, la version Netflix est quelque chose de nouveau. Le spectacle retrace l’histoire à ses bases et est construit par des gens qui aiment clairement les bandes dessinées et comprennent pourquoi les gens les aiment, même s’il semble périodiquement oublier pourquoi les bandes dessinées ont fonctionné en premier lieu.

Locke & Key raconte l’histoire de la famille Locke (regardez la bande-annonce ici). Après le meurtre de leur père, ils déménagent dans leur maison ancestrale de Keyhouse, où les trois frères et sœurs Locke découvrent des clés magiques qui sont en quelque sorte liées à la mort de leur père – y compris une mystérieuse femme qui a pris les clés des Locke.

Une chose à remarquer dès le début est la perfection du casting ici. Des personnages créés uniquement pour le spectacle aux personnages principaux que les fans de la bande dessinée connaissent depuis des années, chaque acteur capture parfaitement l’essence du personnage et la magie de leurs relations. Cela est particulièrement vrai de la famille Locke, car chacun essaie de garder sa vie aussi normale que possible, tout en sachant très bien qu’ils ne sont pas les mêmes personnes qu’ils étaient avant la mort de leur père. Même le plus jeune du groupe, Bode (Jackson Robert Scott) n’est pas entièrement exempt de traumatismes, car il passe de la hantise des souvenirs de son père à la hantise d’une femme méchante vivant dans la maison de puits de la maison qui veut les tuer. De même, sa sœur aînée Kinsey (Emilia Jones) tente de se débarrasser de ses peurs, tandis que le frère aîné Tyler (Connor Jessup) est confronté à son propre chagrin et à sa colère face à ce qui est arrivé à son père, tout en devant être une figure paternelle pour ses frères et sœurs. Les Locke ont peut-être de la magie de leur côté, mais la mort de leur père et ses péchés passés jettent une grande ombre sur eux.

En effet, Locke & Key ressemble parfois à une version légèrement plus familiale du précédent hit d’horreur de Netflix, The Haunting of Hill House. Mais l’exploration du traumatisme et le fait de ne jamais vraiment pouvoir y échapper reçoit également une dose de fantaisie qui donne au spectacle une impression de Harry Potter mature.

Sans consacrer toute cette critique aux différences entre la série et la bande dessinée (qui sera plutôt publiée à une date ultérieure), Locke & Key de Netflix semble avoir peur d’en faire une émission classée par TV-MA qui tire parti des éléments les plus sombres de la matériaux d’origine. Au lieu de cela, la série sur la pointe des pieds pour faire un drame familial sans effusion de sang et sans danger pour le grand public avec de la fantaisie saupoudrée plutôt qu’une épopée cotée R. Alors que certains peuvent être heureux que la violence sexuelle et physique soit omise du spectacle, il semble que même l’imagerie cauchemardesque qui a fait des visuels de la bande dessinée un régal pour les yeux a également disparu.

L’histoire atténuée s’étend même à la mythologie du spectacle. Même si vous n’êtes pas très familier avec le matériel source, vous obtenez toujours un indice qu’il se passe beaucoup plus de choses que ce que l’on nous dit ou montre. Les clés titulaires qui donnent à l’histoire une touche unique sont à peine vues ou utilisées, peut-être pour des contraintes budgétaires ou parce qu’elles les économisent pour les saisons futures. Au lieu de cela, le spectacle se concentre sur le mystère de la mort de Rendell Locke (Bill Heck) et comment cela se connecte à la démon qui les poursuit. Bien qu’il puisse s’agir simplement d’un problème de VFX inachevé (certains épisodes envoyés aux critiques étaient inachevés), la série a des effets moins que stellaires, qui peuvent devenir inquiétants si davantage de clés sont introduites.

Cela étant dit, il y a beaucoup à aimer ici. En ce qui concerne les adaptations, c’est un aussi bon compromis que les fans du matériel source pourraient l’espérer. Locke & Key double le drame avec les éléments fantastiques encore saupoudrés partout, et les nouveaux arrivants trouveront une histoire intrigante qui laisse suffisamment de questions sans réponse pour les saisons futures. L’émission adopte une approche «remixée» pour adapter la bande dessinée, un peu comme les Watchmen de l’an dernier, en ajoutant, en coupant et même en mélangeant les événements afin de garder les vieux fans et les téléspectateurs inconnus sur leurs gardes. Nina Locke (Darby Stanchfield) et Ellie Whedon (Sherri Saum) deviennent surtout des personnages plus importants dans la série, jouant des rôles plus proactifs qui les placent au centre du grand mystère de la saison, et les deux actrices insufflent au personnage beaucoup de nuances et de profondeur émotionnelle. Peu importe à quel point vous êtes familier avec l’histoire de Locke & Key, il y aura forcément au moins quelques grandes surprises en magasin.

Le seul inconvénient de cette approche de «remixage» est de savoir comment elle modifie certains gains pour ceux qui ne connaissent pas le matériel source. La saison adapte à peu près les trois premiers volumes de la bande dessinée, mais présente également des concepts et des événements beaucoup plus tard dans l’histoire. Faire cela signifie que les rebondissements ou les points d’intrigue qui signifient d’énormes gains émotionnels sont maintenant privés de leur accumulation émotionnelle, car nous n’avons pas passé beaucoup de temps avec ces personnages. Ces changements peuvent perturber certains fans qui ont lu et relu la bande dessinée méticuleusement (ou écouté le drame audio audible à plusieurs reprises), et ils peuvent également dérouter les téléspectateurs qui n’ont pas lu les bandes dessinées, mais le cœur de l’histoire reste aussi bon comme toujours. La fin de la saison taquine un changement fascinant qui mérite d’être excité.

Locke & Key est immensément gratifiant pour les fans qui ont attendu des années pour une adaptation de la bande dessinée, et cela reste une histoire intrigante et tordue de traumatismes et de magie qui captivera un tout nouveau public. Espérons simplement que la porte de ce monde restera ouverte pour les années à venir.

Locke & Key fait sa première sur Netflix sur 14 février 2020.

/ Classement du film: 8 sur 10

