Une adaptation qui vaut la peine – / Film

L’adaptation musicale off-Broadway de Sing Street au New York Workshop Theatre perpétue l’esprit étoilé et percutant du hit indie de John Carney en 2016. Le scénario de la scène est adapté et développé par Enda Walsh, qui a également écrit le traitement musical sur scène pour Carney’s Once.

C’est en 1982 à Dublin, en Irlande, que la famille de Connor, âgé de 16 ans (un Brenock O’Connor stellaire) fait partie des personnes prises dans les vagues du désespoir économique. Pour conserver leurs économies, ses parents (Amy Warren et Billy Carter) arrachent Connor d’une école privée payante et le placent dans une école catholique gratuite sur la rue Synge où il est distingué par un tyran (Johnny Newcomb) et le directeur austère , Frère Baxter (Martin Moran). Plus tard, il espionne Raphina (Zara Devlin), un mannequin en herbe de 18 ans, posant froidement contre le mur avec ses lunettes de soleil clignotantes. À la volée, il forme un groupe pour qu’elle puisse modeler dans son clip et elle suit joyeusement. Raphina est le catalyseur pour trouver sa chanson, mais son groupe ne cherche pas tant à gagner la fille qu’à trouver un débouché pour le malaise.

Avec de la musique et des paroles de Carney et Gary Clark, Sing Street conserve les chansons du film comme le ver d’oreille “Riddle of the Model” et “A Beautiful Sea” et en ajoutant quelques-unes, certaines d’entre elles ont coupé des chansons du film. Comme toutes les autres adaptations de film à scène de plus de 2 heures qui s’étendent au-delà de la durée du film et ayant des avantages spatiaux, Sing Street étoffe les personnages de soutien, leur donnant un espace pour chanter leurs malheurs. Parfois, il passe de l’espace libre de Connor à d’autres, y compris ses parents, révélant qu’il n’est pas seul dans sa souffrance et que tout le monde est emprisonné par leurs propres obus. Raphina obtient le premier honneur de s’éloigner de l’espace de tête de Conor, et Delvin avec ses yeux brillants brille au-dessus du casting et sa simplicité énigmatique déverse un monde dans son solo “Look Now”. Même l’antagoniste Brother Baxter, avec Moran fustigeant l’austérité comme bien qu’il insinue l’humanité, suggère une contrition qu’il ne peut pas admettre, un homme qui se dit qu’il a trouvé du réconfort dans la société coquille oppressante avait forgé pour lui et est convaincu que tout le monde devrait partager sa coquille.

Les alliés de Conor incluent son frère aîné, Brendan (un Gus Halpert plus grand que nature), qui le harangue à propos de la musique et des commentaires. La sœur de Conor, Anne (Skyler Volpe) gagne une voix de plus en plus importante et elle affirme son propre destin – qui n’est pas résolu dans le film quand elle disparaît – et elle a sa catharsis musicale quand elle explose dans un coup de tête quand elle est dans le tempête des querelles de ses parents. Une figure adulte de soutien (Anne L. Nathan) offre des encouragements aux garçons et un espace sûr pour l’intimidation Barry pour grandir et affiner ses compétences – ce qui est un point de complot sporadique qui avait besoin de développement – et elle livre une claque qui fait miroiter un révélation devant frère Baxter qu’il refuse de recevoir.

Malgré tous les délicats démêlages des personnages mentionnés ci-dessus, c’est une déception qu’il néglige de se délecter substantiellement de l’individualité de chacun des coéquipiers de Connor alors qu’ils mûrissent leur métier, comme si la plupart d’entre eux ne servaient à rien d’autre que de fournir la musique pour Conor. Darren (Max William Bartos) est vu en train d’expérimenter leurs ressources, de se démener et de se précipiter pour filmer un certain nombre avec une compréhension pratique du médium, de dénigrer l’appareil photo et de pulvériser des cheveux avec ingéniosité pour stimuler un brouillard atmosphérique, et il arrive à divulguer ses propres rêves à Conor. Le plus loin que nous savons sur Eamon (Sam Poon) est qu’il aime son lapin – oui, il serre un vrai lapin mignon d’aaaaaaw – et craint son père rude. Mais la compréhension des autres coéquipiers fait défaut. Leur épanouissement dans un collectif androgyne coloré est un délice, tout en souhaitant que les camarades de groupe soient juste plus que l’extension de son personnage principal.

À la différence du film, Sing Street répudie la virilité restrictive et toxique exigée par les goûts du père de Conor et de Brother Baxter et défend sa fluidité de genre. Dans le film, lorsque les garçons se réunissent pour leur premier clip vidéo, Raphina insiste pour faire du maquillage pour tout le monde, ce que Connor oblige pendant que les autres garçons crient: «Je ne fais pas de maquillage». les homologues de scène des garçons qui sont réceptifs au maquillage dès le départ. Un compagnon de groupe s’épanouit visiblement dans la féminité et la flamboyance, portant des rubans roses de ses cheveux puis des boucles d’oreilles d’arbre de Noël plus tard. Connor lui-même commence avec des teintes sombres et grises et termine sa transformation avec une veste en jean rose.

Sous la direction par ailleurs conservatrice, mais délicate de Rebecca Taichman, l’action musicale prend une aura onirique alors qu’elle dérive du diégétique vers le non-diégétique. Le design de Bob Crowley repose sur la rareté entourée de briques rouges altérées avec pour toile de fond la mer d’Irlande. L’éclairage de Christopher Akerlind plante des étoiles ressemblant à des lucioles sur la scène lorsque le couple observe les étoiles.

Le complot vers un point culminant a du mal à trouver sa place alors que Sing Street tisse dans une progression conventionnelle en remplaçant le concert de bal du film en un essai de concours pour le groupe. Hélas, puis le concours se dissout également dans la non-pertinence en faveur du groupe ayant un retour rebelle, avant que Brendan ne grimpe la sortie émotionnelle de “Go Now”, quand il est laissé pour compte et qu’il passe à travers.

Sing Street manque de vernis. Il est difficile de dire comment cette production pourrait évoluer au-delà d’une sortie hors Broadway comme Once, ce que Broadway World considère comme une pièce plus mémorable. C’est une curieuse opportunité manquée que l’équipe créative ne montre pas les enregistrements vidéo du groupe, surtout quand elle promet de jouer avec les médiums.

Les fans du film pourraient se considérer comme satisfaits et les nouveaux venus dans le conte de Carney trouveront peu de charmes. Même à travers ses patchs les plus rugueux, Sing Street est agréable, équilibrant le réalisme rocheux, les courbatures et sa conclusion de conte de fées. Sing Street ponctue-t-il assez un drame exceptionnel? Non, mais sa retenue et son souci de ne pas trop dépasser sont un charme. Sing Street l’adaptation scénique est juste une humble comédie musicale sérieuse, une de ces productions qui laisse un éclat frémissant indescriptible.

***

Sing Street se déroulera jusqu’au 26 janvier 2020. Pour plus d’informations sur cette production, visitez https://www.nytw.org/show/sing-street/

Articles sympas du Web: