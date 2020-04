Une animatrice de télévision aztèque réapparaît après une grande controverse sur son absence | INSTAGRAM

L’animatrice et actrice de la maison de production télévisuelle nationale TV Azteca, Betty Monroe, aurait été “disparue”, affirmant qu’elle ne répondait pas aux messages ou aux appels, mais maintenant, elle est réapparue et a donné des signes de vie.

Vendredi dernier, le 24 avril, le journaliste de divertissement, Álex Kaffie, a déclenché des alarmes dans le monde du divertissement après avoir rapporté qu’un célèbre animateur de TV Azteca avait disparu parce que son représentant n’avait pas pu la localiser ou lui parler.

Betty Monroe, 42 ans, selon les déclarations, n’aurait pas répondu à ses messages WhatsApp ni à son représentant. De plus, elle n’a répondu ni aux appels ni aux messages de la chaîne de télévision, qui avait urgemment besoin d’elle pour lui proposer un projet.

Parce qu’après une longue semaine “disparue” de tous côtés, il a simplement réapparu, clarifiant dans ses derniers messages avant de déclencher la polémique, il avait déjà prévenu qu’il voulait s’éloigner de tous ses réseaux pour une durée indéterminée.

«La vérité est que petit à petit je m’éloigne des réseaux. J’espère que vous comprenez. Et petit à petit je vais cesser d’être et retourner à mon origine “, a expliqué l’actrice. Mais heureusement, Monroe est réapparu et a publié un message via Twitter face au scandale qui a provoqué sa disparition présumée.

Pour montrer des signes de vie, la conductrice a calmé ses fans en déclarant qu’elle allait bien et qu’elle était à la maison en raison de problèmes de santé. “Bonjour à tous! Je suis très bien. Profitant de ma famille. #QuedateEnCasa #SanaDistancia #UnidosSiempre # México “était le message émis par l’hôte.

Cependant, cela n’a pas calmé les internautes, qui lui ont même demandé des vidéos pour s’assurer qu’il va bien.

“Vidéo ou faux”; “Il me semble suspect qu’ils la recherchent et fassent un rapport sur Twitter plutôt qu’avec sa société”; “Vidéo où vous dites que vous allez bien. Ce ne sera pas le pire et ils vous ont kidnappé. Vidéo, vidéo, vidéo », faisaient partie des messages de ses fans inquiets.

Il est réapparu sur les réseaux sociaux après que ses fans aient remis en question son absence prolongée et même si seuls quelques-uns doutaient de la véracité de ce message, la majorité de ses followers ont réagi positivement aux messages de “réapparition”.

Monroe a reçu des messages positifs: “Comme c’est agréable d’avoir de vos nouvelles”, “Ne nous quittez plus.” “Vous nous avez déjà fait très peur”, parmi tant d’autres.

