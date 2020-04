Une année de vie pour le Gansito de Marinela

Nous sommes à 15 jours de la sensibilisation de la société civile et a déclaré la quarantaine, et un seul je sais qu’Esteban Moctezuma a déclaré la quarantaine des étudiants et un jour que Mi Viejito Lindo et l’autre López, López-Gatell, déclareront la quarantaine, maintenant pour tout le monde.

La déclaration de la semaine nous a été remise par le gouverneur de Puebla, Miguel “El Pobre” Barbosa, qui a dit que lui et de nombreux Mexicains pour le simple fait d’être pauvres, le Coronavirus fait ce que le vent fait à Juárez, ne donne qu’aux riches, comme je me suis bien sauvé!

La plupart pensent qu’il n’y a personne pour prendre le contrôle de ce problème et que chacun déclare de son côté ce qu’il considère le plus pertinent. Les informations dans les réseaux, les actualités et la presse abondent, elles sont contradictoires, elles laissent plus de doutes que nous n’en avions déjà, et il manque quelqu’un qui jouit de crédibilité.

L’Autre López Il nous donne ses chiffres, où dans les États frontaliers du nord il y a 94 cas confirmés de Covid-19, tandis que nos voisins américains 5027, un peu plus de 53 fois ce que nous avons ici, difficile à croire.

Tous ont déclaré, des gouverneurs aux présidents municipaux et à l’un ou l’autre président d’une commission de la Chambre des députés, que tous recommandaient la prudence, de ne pas quitter leur maison, de se laver les mains et de ne pas saluer ni embrasser personne, les câlins sont finis, pour voir si les balles ne reviennent pas, s’ils sont partis.

Il y a ceux qui recommandent de suivre l’exemple de Poncio Pilatos et surtout de My Pretty Old Man, qui a été dans le mandat de six ans, ce ne serait pas qu’il savait déjà quelque chose et nous l’a caché, blâmant tout, blâmant Calderón, F1F1s, néolibéraux, la presse Chayote et autres ennemis du système, le garçon est-il très propre.

Mon mignon vieil homme Malgré toutes les recommandations de l’OMS et voyant les actions dans d’autres pays, il montait toujours à cheval, jusqu’à Il a recommandé de sortir manger dans la rue, mais il semble que le cheval l’a déjà lancé et pas du tout, l’Autre López l’a déjà arrêtéBien que cela ne semble pas beaucoup, le matin, il lui lança des regards effrayants.

Et la matinée va continuer, enfin il n’y a plus que 50 personnes, et on verra ce qu’il décide de ses tournées du week-end, vous devez paniquer pour être enfermé avec la No First Lady, qui a d’ailleurs, a déjà réactivé leurs réseaux pour soutenir leur meilleure moitié, malgré le fait que cela les ait arrêtés avec la Journée sans femmes, afin qu’ils puissent voir qui est en charge.

Vous voyez que mon vieil homme est heureux de s’appuyer sur les femmes, maintenant il a déjà déclaré que c’est aux filles de prendre soin de leurs parents, tandis que les fils sont là avec des bâtons, je me demande qui va s’occuper de lui? Depuis que ses enfants sont occupés à faire des affaires, y compris une brasserie comme celle qu’elle vient de bloquer à Mexicali, quelque chose qu’ils avaient fait dans sa vie.

Il a décidé de couper le gaz, oui, a finalement rempli sa promesse de campagne, Et il l’a rapporté le matin, mais comme Mi Viejito Lindo est très modeste et n’aime pas se vanter, il a omis le fait que sa puissance est si grande que l’essence a baissé son prix dans plus de 70 pays, et cela malgré le fait que le pétrole soit au prix du cadeau.

Une autre preuve que est un grand influenceur, comme le diraient les milléniaux, sa vidéo où il invitait à sortir manger dans la rue, sa trilogie protectrice, son billet d’un dollar honnête, que notre culture ancestrale nous protège et d’autres vidéos, en ont fait un sujet de tendance dans le monde entier, Dans plusieurs pays, les nouvelles et la presse ont écrasé Mi Viejito Lindo, la mauvaise chose c’est qu’il nous a tous emmenés danser.

Une grande partie du secteur des entreprises a été très bonne pour ses employés, beaucoup sont au bureau à domicile, d’autres leur ont donné des congés ou ont ajusté les horaires de travail pour aider moins de gens à marcher dans la rue.

Au sein de ces les entrepreneurs se distinguent par leur altruisme, lisez-le avec ironie, ce sont les frères Torrado du Grupo Alsea qui ont permis à leurs employés de prendre un mois de congé sans salaire, si vous le lisez correctement, “SANS PAIEMENT DE SALAIRE”, comme vous soupçonnez déjà qu’ils perdent beaucoup d’argent, seulement chez Starbucks une tasse de café est pratiquement offerte, cela coûte 50,00 $ le bicoca, mais si vous le commandez avec du lait ou quelque chose de plus sophistiqué, il atteint presque le double, ils ne seront pas perdre.

Et une autre qui mérite une médaille d’or est Ricardo Salinas Pliego, qui conseille les clients de Banco Azteca dans ses succursales: «Cher client, nous vous invitons à avancer 1 ou 2 semaines de votre crédit pour toute fermeture possible des opérations en raison de contingences, dans ce forma préserve l’avantage de votre paiement en temps opportun. Nous apprécions votre compréhension et votre préférence », je vous invite à aider ce pauvre homme d’affaires au bord de la faillite qui a aidé les pauvres de ce pays à s’endetter avec des intérêts très, très élevés.

Et enfin et surtout M. Salinas sort pour rendre hommage à My Cute Old Man“On va aller de l’avant car les gens sont forts et ont beaucoup de réserves”, que les Mexicains sont forts, c’est sûr, mais les réserves, surtout économiques, sont peu nombreuses, tout le monde n’a pas ses réserves, qu’avec ce 4T ils se sont multipliés, ça nous dit que nous sommes mauvais, les rues sont vides, Nous avons déjà vu sa crainte, les gens ne vont pas lui payer ses petits acomptes avec des intérêts énormes.

Et pendant que tout cela se produit, nous additionnons, à tel point qu’ils se sont plaints de Fobaproa et avec raison, pourquoi les gens doivent payer pour les erreurs des hommes d’affaires, maintenant les Mexicains ne paieront pas pour les erreurs des hommes d’affaires, nous allons payer pour les erreurs de nos dirigeants, nous avons déjà dans NAIMPROBA et ajouter le CONSTELLATIONPROBA.

Mais ici, c’est juste, nous ne choisissons pas les entrepreneurs et ils le font.

Continuez à faire attention et ici nous lisons la semaine prochaine.

• «Encore un an pour que cela change complètement», AMLO 01/11/19. Quel frisson en seulement 217 jours le Mexique en sera un autre.

