Une annonce de service public inspirée de «Shaun of the Dead» de Simon Pegg et Nick Frost! [Video]

Injecter un peu d’humour et de légèreté dans les procédures cauchemardesques qui se déroulent tout autour de nous, adorable duo Simon Pegg et Nick Frost nous ont donné la prochaine meilleure chose à un Shaun des morts suite avec “The Plan”, une courte vidéo PSA téléchargée sur YouTube cet après-midi.

Vous avez probablement vu les mèmes de Shaun of the Dead flotter sur Internet ces derniers jours, et Pegg et Frost se penchent là-dessus et offrent des conseils importants dans le processus.

Rester à la maison. Prenez une tasse de thé. Et attendez que tout cela explose.

Si vous avez de la bière à la maison, buvez une pinte pendant que vous y êtes!