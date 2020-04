Une appréciation des «100 moments de film les plus effrayants» de Bravo

Octobre 2004. Il y a quinze ans et plus, je venais tout juste de terminer mes études secondaires et j’allais à ma première année d’université, où mon intérêt pour l’horreur passerait d’un fandom occasionnel à une obsession pure et simple. En tant que major anglais, j’ai commencé à écrire sur l’horreur dans un sens critique et à rechercher inlassablement tous les détails que je pouvais trouver sur les classiques que j’avais regardés en grandissant, tout en suivant une nouvelle vague de films mémorables qui sortaient dans les années 2000. .

L’un des plus grands facteurs dans mon fandom d’horreur revigoré était Les 100 moments de film les plus effrayants de Bravo.

Les 100 films les plus effrayants de Bravo (B100SMM? 100SMM?) Font exactement ce que le titre annonce, parcourant plus de 40 ans d’histoire du film d’horreur pour déterminer les moments les plus angoissants de tous les temps. Ce qui a séparé ce compte à rebours particulier du pack était la liste impressionnante de réalisateurs, écrivains, acteurs, comédiens et célébrités aléatoires que Bravo a retirés de l’étagère pour leurs prises de vue sur ces films emblématiques.

En conséquence, cette série documentaire en 5 parties a réussi à réaliser quelque chose d’assez rare; être très informatif avec des informations fournies par certains des plus grands noms de l’horreur et également très divertissant avec le style d’inspiration plus décontracté et individuel apporté à la table.

Réalisateurs

Il y a tellement de noms emblématiques qui apparaissent dans les cinq épisodes qu’il est difficile de tous les identifier, mais disons simplement qu’il y a des frappeurs lourds et lourds. John Carpenter apparaît pour parler d’Halloween et de The Thing. Joe Dante se présente pour parler de Gremlins et The Howling, entre autres. MARTIN SCORSESE donne ses deux cents sur Peeping Tom, et il y a des commentaires parsemés à travers ce qui ressemble à chaque film de Rob Reiner et John Landis. Même les cinéastes prometteurs (à l’époque) aiment Guillermo del Toro, Peter Jackson, Michael Dougherty, Eli Roth et Rob Zombie faire des apparitions pour parler des films qui les ont le plus inspirés et effrayés.

Mais peut-être que la partie la plus cool, avec le recul, est d’entendre des icônes d’horreur que nous avons perdues ces dernières années. Tobe Hooper est interviewé sur Poltergeist et le Texas Chainsaw Massacre. Stuart Gordon gabs sur Re-Animator. Le grand George A. Romero s’assoit, fume des cigarettes et des plats sur Creepshow, Night of the Living Dead et Dawn of the Dead.

L’une des présences les plus constantes de toute la série en cinq parties est Wes Craven. Il a le plus de films de tous les réalisateurs sur cette liste (Scream, A Nightmare on Elm Street, The Serpent and the Rainbow, The Hills Have Eyes et The Last House on the Left) et apparaît constamment avec sa marque de fabrique à partager derrière le anecdotes de scènes. Il parle explicitement de Scream et de la façon dont il a initialement transmis le scénario, mais a changé d’avis après qu’un enfant est venu vers lui et a dit qu’il devrait faire quelque chose qui “remue le cul”, comme The Last House on the Left. Le processus de création de A Nightmare on Elm Street est également décrit par Craven, qui détaille le nombre d’exécuteurs de studio qui ont transmis le script et n’ont pas voulu le faire. Des trucs fascinants. Le fait d’entendre le commentaire de Craven nous rappelle vraiment à quel point ses films ont influencé l’horreur telle qu’elle est aujourd’hui et quelle voix unique et importante que nous avons perdue en 2015.

Auteurs

L’ensemble du documentaire présente plusieurs apparitions d’un petit auteur nommé Stephen King. Je veux dire qui aurait pu deviner? Pas de surprise ici car il y a sept (!) De ses films sur cette liste, dont Carrie, Cujo, The Dead Zone, Misery, Pet Sematary, Creepshow et The Shining. Je pourrais écouter King parler de ce qui l’inspire à écrire les choses folles qu’il fait toute la journée, et des points bonus ici pour quand il parle de The Shining (qui arrive au numéro 6) et à quel point il était excité quand il a appris que Stanley Kubrick adaptait son roman pour le grand écran. En fait, j’ai éclaté de rire quand il a dit: «J’étais une tête dans les années 60… et je ne veux pas dire que j’étais en avance sur les autres, je veux dire que j’étais une tête. A laissé tomber beaucoup d’acide, a fait beaucoup de Peyote, s’est fait lapider, est allé voir 2001 (A Space Odyssey) et j’étais comme oh, wow. ” Assez drôle vu son dédain bien connu pour The Shining de Kubrick, même toutes ces années plus tard.

Clive Barker et son accent glorieux apparaît également pour discuter de Hellraiser, qui est bien sûr basé sur son histoire The Hellbound Heart.

Le meilleur du reste

Évidemment, en tant que fan d’horreur, vous adorez entendre les gens qui ont fait ces films, mais où 100SMM (j’en fais une chose) brille vraiment, c’est avec certaines des autres voix qui contribuent tout au long de chaque épisode. Et il y a des gens RANDOM qui apparaissent. Acteurs, comédiens, travailleurs des effets spéciaux, contributeurs de Fangoria, critiques de cinéma et personnages des années 90 induisant la nostalgie, tous honorent l’écran pour partager l’amour des films d’horreur qui les unit.

Bruce Campbell, Courteney Cox, David Arquette, Rory Culkin, Robert Englund, Tony Todd, Ron Perlman, Rob Riggle, Rider Strong et Sheri Moon Zombie tous parlent des films dans lesquels ils étaient (ou effrayés) et c’est vraiment un aperçu génial de ces films emblématiques. Stan Winston parle SFX sur Jurassic Park. Tom Savini parle de tout son travail emblématique et comment il a été influencé par son temps en tant que soldat dans la guerre du Vietnam. Gilbert GottfriedLa voix stridente de la signature vient vous donner quelques rires juste avant Tony Timpone vous pose des faits que vous ne saviez probablement pas (définitivement).

Se souvenir du Coors Light Twins!? Ils ouvrent quelques Silver Bullets et font leur meilleure impression des jumelles de The Shining. Ce que je veux dire, c’est que cette série documentaire vaut bien votre temps et mérite d’être revisitée en 2020. Elle ne dépasse pas son accueil, car chaque segment ne dure que deux minutes environ. C’est instructif, effrayant et pourrait vous présenter quelques films que vous n’avez jamais vus auparavant. En tant que grand fan d’horreur, je me retrouve à en chercher fréquemment des clips sur YouTube, qui est malheureusement le seul endroit où vous pouvez le regarder ces jours-ci.

Il y a même eu deux suites produites, 30 Even Scarier Movie Moments (2006) et 13 Scarier Movie Moments (2009), portant la somme des moments effrayants à 143. Cela fait beaucoup de peurs.

Ce qui m’amène à ma dernière pensée: Hey Bravo, pouvons-nous avoir une autre suite très bientôt? Ou du moins, une rediffusion de la série originale sur le câble, donc je n’ai pas à regarder des vidéos YouTube granuleuses? Vous rendriez ce fan d’horreur, et bien d’autres, extrêmement heureux.

Voici la liste complète des films présentés dans les 100 moments de film les plus effrayants de Bravo:

100. 28 jours plus tard

99. Creepshow

98. Zombie

97. Cat People (1982)

96. Les oiseaux

95. Jurassic Park

94. Jeu d’enfant

93. Pacific Heights

92. Village des damnés

91. Shallow Grave

90. La nuit du chasseur

89. Alice Sweet Alice

88. Invasion des voleurs de corps (1956)

87. Noël noir (1974)

86. Magicien d’Oz

85. Sang et dentelle noire

84. Blue Velvet

83. Les autres

82. Terminator

81. Les hurlements

80. Poltergeist

79. Dracula (1992)

78. The Brood

77. Signes

76. Evil Dead

75. Candyman

74. Willy Wonka et la chocolaterie

73. Blood Simple

72. Eux!

71. Le sixième sens

70. Le beau-père

69. Re-Animator

68. Le chat noir

67. Duel

66. Le locataire

65. Marathon Man

64. Near Dark

63. Délivrance

62. The Wolf Man

61. L’épine dorsale du diable

60. L’au-delà

59. Attraction fatale

58. Cujo

57. Maison de cire (1953)

56. Célibataire Blanche

55. La disparition (1993)

54. Le Changeling

53. Démons

52. Le fantôme de l’opéra

51. La zone morte

50. La dernière maison à gauche

49. Diabolique

48. La Chose (1982)

47. Nosferatu (1929)

46. ​​La sentinelle

45. L’homme en osier (1975)

44. Le jeu

43. C’est vivant!

42. Un loup-garou américain à Londres

41. Les collines ont des yeux (1977)

40. Dimanche noir

39. L’aube des morts

38. Peeping Tom

37. Maison sur la colline hantée (1999)

36. Cape Fear (1962)

35. Étrangers

34. The Hitcher (1986)

33. La mouche (1986)

32. Pet Sematary

31. Vendredi 13

30. Projet Blair Witch

29. Serpent et l’arc-en-ciel

28. Quand un étranger appelle (1979)

27. Frankenstein (1931)

26. Seven

25. Phantasm

24. Suspiria

23. Rosemary’s Baby

22. Ne regardez pas maintenant

21. L’échelle de Jacob

20. L’anneau (2002)

19. Hellraiser

18. La hantise

17. Un cauchemar sur Elm Street

16. Le présage (1976)

15. Freaks

14. Halloween

13. Scream

12. Misère

11. Audition

10. Attendez jusqu’à l’obscurité

9. Nuit des morts-vivants

8. Carrie (1976)

7. Silence des agneaux

6. Brillant

5. Massacre à la tronçonneuse au Texas

4. Psycho (1960)

3. Exorciste

2. Extraterrestre

1. Mâchoires