Cette deuxième saison de «Vivre sans permission» viendra absolument marqué par la vengeance de Mario Mendoza et du juge Cambeiro envers Nemo Bandeira. Les deux ont de nombreuses raisons de vouloir mettre fin à celui qui était le chef de l’Occident; Ils sont clairs qu’ils veulent le mettre fin à jamais, le voir derrière les barreaux jusqu’à la fin de ses jours et ont donc déjà initié un plan qui a commencé à avoir des résultats dans le deuxième épisode de la deuxième saison, diffusé ce lundi 20 janvier aux heures de grande écoute de Telecinco.

Ainsi, le plan de vengeance du chef de la famille Bandeira qu’ils ont dessiné tous les deux a un objectif principal: éliminer tous leurs soutiens, faire en sorte que Nemo soit complètement seul, sans l’aide de personne. Et c’est précisément ce qu’ils ont fait tous les deux en arrêtant Chon, sa femme. Elle a passé une nuit dans la prison de la prison de l’Ouest, accusée de collaborer avec son mari dans ses affaires troubles. La police a clairement indiqué au personnage incarné par Pilar Castro qu’elle disposait de suffisamment de preuves pour y mettre fin. ils ont proposé un accord: rejoignez-les pour finir à jamais avec son mari.

Cela semblait certainement l’option parfaite et c’est ainsi qu’elle a réussi à se sauver et s’est retrouvée avec l’un de ses grands martyres: Nemo. Mais non, Le juge Cambeiro n’a pas atteint son objectif et c’est que Chon a choisi de ne pas la soutenir et de rester à côté de son mari. Le motif? Essayez de sauver votre famille. Elle croit que ce qu’elle devrait faire, c’est être avec sa famille et faire en sorte que sa famille reste ensemble. Ce que le petit Nemo pourrait imaginer, c’est que sa femme n’est pas aussi proche de lui qu’il le pense et c’est que Il a commencé une histoire d’amour avec le nouveau médecin du trafiquant de drogue. Que se passera-t-il quand il découvrira la vérité?

Avec ce soutien possible perdu, Mario Mendoza a décidé d’aller voir ce qui est sans aucun doute le grand allié de Nemo dans cette histoire: sa fille Lara. Malgré le début compliqué de leur relation, la jeune fille a choisi de donner à son père une nouvelle opportunité et n’a pas hésité à devenir son grand soutien dans la lutte contre sa maladie. Mais ce soutien et cette confiance s’effondre quand elle découvre que son père est le véritable tueur de Lamas. Et c’est qu’après que Monterroso a trouvé le garçon qui a tout vu, la veuve de l’homme se présente à Pazo pour faire savoir à Nemo qu’il sait tout. C’est à ce moment que le chef de la famille Bandeira ne peut plus cacher son mensonge et révèle son grand secret à sa fille: oui, c’est le meurtrier, il a mis fin à ses jours.

A cette époque, sa fille, totalement déçue, décide de tout quitter, de quitter le Manoir et de s’éloigner de son père pour toujours. Il le fait avec le soutien de Mario Mendoza, qui, voyant que son plan a parfaitement fonctionné, décide d’être son torchon de larmes, avouant qu’il est toujours totalement amoureux de lui et qu’il est revenu le reconquérir. Les deux fusionnent en un magnifique baiser, marquant le début d’une relation dans laquelle il semble que rien ne sera facile et c’est que cette scène la présence de Nina, qui décide de rester en Occident … pour mettre fin au couple?

Il est clair que ce deuxième épisode du dernier lot de «Vivre sans permission» a été marqué par des tours et des surprises, mais ce que personne ne s’attendait à ce qui se passait à la fin. Après que Mario Mendoza a donné à Monterroso les preuves qui permettent à Nemo Bandeira de tout blâmer, un agent décide de se rendre à Madrid avec tous les documents pour mener l’enquête, ce que Daniel et Freddy ne sont pas prêts à consentir. Pour lui tous deux mènent une attaque derrière Berta, qui se termine par la mort de la police et donc, avec toutes les possibilités de mettre fin à Nemo.

