Une attraction légendaire – / Film

Il y a deux structures dominantes dans les parcs à thème Disney, que vous soyez en Floride, à Tokyo ou à Paris: les châteaux et les montagnes. Chaque château a sa propre histoire, et il en va de même pour chaque montagne. Le château de la Belle au bois dormant à Disneyland est plus petit que celui du château de Cendrillon à Walt Disney World – selon la taille qui compte pour vous, cela pourrait rendre le château d’origine plus ou moins impressionnant que celui d’Orlando. Mais les châteaux des parcs Disney sont en grande partie des icônes visuelles. Vous pouvez profiter de la nouveauté de, en Floride, manger à l’intérieur d’un château, mais il n’y a pas d’expérience de conduite. Les châteaux existent principalement en tant que monuments impressionnants.

Les montagnes sont différentes. Tout comme les montagnes sont des défis à monter ou à descendre, les montagnes Disney sont des expériences exaltantes destinées à des sensations fortes. Même si ce n’était pas le premier, Space Mountain est l’un des plus fondamentaux et importants pour l’expérience moderne globale dans les parcs à thème Disney.

Vider la plateforme de lancement

Space Mountain fête ses 45 ans aujourd’hui, avec l’inauguration de l’attraction inaugurale le 15 janvier 1975 au Magic Kingdom à Orlando. La cheville ouvrière actuelle de Tomorrowland, Space Mountain est en fait l’un des exemples les plus novateurs et les plus intelligents de l’imagination dans les parcs à thème Disney. De l’extérieur, Space Mountain peut être presque existentiellement terrifiant: c’est un roller coaster situé presque entièrement dans l’obscurité. Le principe est que votre voiture est une fusée qui monte à travers les cieux de l’espace extra-atmosphérique, tournant et traversant les étoiles d’une manière que vous ne pouvez pas prévoir, car vous ne pouvez pas voir la piste devant ou derrière vous.

Mais Space Mountain est vraiment l’une des attractions les plus simples de l’histoire des parcs à thème, pas seulement l’histoire de Disney. Pourtant, savoir comment ce tour de magie a été réussi ne doit pas ruiner l’illusion; savoir ce qui se passe ne fait qu’augmenter l’excitation. Essentiellement, Space Mountain emboîte le pas à l’autre attraction montagneuse majeure qui existait à Disneyland ou à Walt Disney World à ce moment-là: les bobsleigh Matterhorn. Ces montagnes russes de la vieille école devaient une dette à un type spécifique de montagnes russes, bien qu’il ne s’agisse pas entièrement de ce genre de montagnes russes: la souris sauvage. Il y a actuellement deux attractions de montagnes russes à Disneyland et Walt Disney World – Goofy’s Sky School à Disney California Adventure et Primeval Whirl à Disney’s Animal Kingdom – qui sont de véritables montagnes russes de style Wild Mouse.

Une attraction Wild Mouse n’est pas le genre de montagnes russes qui vous mènera à des hauteurs impossibles et vous déposera à 60 miles par heure, ou le genre de montagnes russes qui vous enverra sur cinq boucles à l’envers à une vitesse incroyable. Non, la Wild Mouse est le genre de caboteur qui offre des virages serrés, des chutes inattendues mais courtes et des forces G. Le Matterhorn Bobsleds n’est pas exactement une souris sauvage, mais tel que conçu par WED Imagineering (comme on l’appelait dans les années 1950), il a été inspiré par les montagnes russes.

Verification du système

Space Mountain pousse l’inspiration un peu plus loin à travers ses files d’attente thématiques et, bien sûr, un élément clé supplémentaire: être mis dans le noir. Cette idée n’est cependant pas née dans les années 1970; avant son décès, Walt Disney travaillait sur une refonte de Tomorrowland à Disneyland avec Imagineer John Hench, et avait mis en lumière une attraction avec l’espace comme fondement. Ce serait aussi une montagne russe dans l’obscurité, le nom de Space Mountain étant proposé à l’été 1966.

Bien sûr, Disney est décédé en décembre de la même année, mettant ainsi une forte pause sur bon nombre de ses plans. Le seul plan qui ne s’est pas arrêté, mais qui a été fortement modifié, était la construction d’un nouveau complexe à Orlando, en Floride. Ce que Disney avait imaginé comme la communauté expérimentale de prototypes de demain deviendrait Walt Disney World, mettant fermement Space Mountain en veilleuse. Pourtant, c’est le succès de Walt Disney World, qui a ouvert ses portes à l’automne 1971, qui a conduit Walt Disney Imagineering à ramener l’idée d’une balade dans le noir sur le thème des montagnes russes. Le Magic Kingdom avait besoin de sensations fortes pour son public adulte et adolescent, et au lieu de répéter les bobsleigh Matterhorn, ils feraient quelque chose de nouveau à la place.

Space Mountain, une fois dévoilé en 1975, est devenu instantanément l’une des attractions de parcs à thème les plus populaires au monde. L’expérience de l’attraction commence bien avant de vous asseoir dans le véhicule, également, d’une manière qui a inspiré les concepteurs de balades au cours des 45 années suivantes. Bien que les pistes de conduite – il y en a deux dans la version d’Orlando, chacune mesurant près de 3200 pieds de long – soient étendues, tout comme la zone de file d’attente, qui donne un ton mystérieux sans être assez effrayante. Après avoir traversé des zones censées évoquer l’immensité d’un espace étoilé, les invités sont déposés dans une zone de chargement où ils peuvent emprunter les pistes Alpha ou Omega, comme s’ils entraient dans une navette spatiale sur le point de les envoyer dans les cieux.

Reprendre le compte à rebours

Riding Space Mountain est une expérience aussi mystérieuse que de parcourir sa file d’attente. Être placé dans l’obscurité semblerait être totalement antithétique au point de monter sur des montagnes russes. De nombreuses attractions de montagnes russes les plus intimidantes du monde commencent à vous dévider (ou à vous repousser, selon votre propension à être terrifié) dès que vous voyez sa plus grande boucle, ou dès que vous entendez les cris ravis de ses passagers . Bien que les bobsleigh Matterhorn obscurcissent certaines de ses chutes brusques et courtes par la conception d’être intégré dans une montagne, c’était Space Mountain pour d’abord supprimer entièrement ses sensations ou terreurs du public.

L’expérience de conduite est à tout moment délicieuse, perplexe et passionnante. Pour ceux d’entre nous au-dessus d’une certaine hauteur, bien sûr (je suis 6 ’2”), Space Mountain peut également être légèrement terrifiant si vous craignez que la prochaine fois que votre véhicule de conduite tombe, votre tête pourrait également être coupée. (Oui, je sais, il est ridicule de craindre que quelque chose de cette nature se produise, mais on ne sait jamais.) Au moment où c’est fini, vous pouvez à peine vous rappeler ce qui s’est passé, et quel virage ou quelle pente raide était votre préféré. Mais il y a toujours un sentiment distinct de vouloir faire l’expérience de Space Mountain une fois de plus, si ce n’était pas pour la longue ligne.

Bien que ce ne soit pas la même expérience que le trajet, la zone de sortie, dans laquelle vous montez un escalator pour retourner à Tomorrowland, est son propre hymne à l’avenir. Space Mountain, pendant près de ses deux premières décennies à Orlando, a été parrainé par RCA, qui a porté ses fruits dans la zone de sortie parce que c’est là qu’ils pouvaient présenter à un public captif une vision d’une «maison de la vie future». Aux yeux des voyageurs au milieu des années 70, à quoi ressemblerait la maison du 21e siècle? Bien sûr, une vision de l’avenir des années 70 a été piégée par les limites de la technologie, avec des lecteurs vidéo carrés qui ont longtemps été supplantés. Au fil du temps, la zone de sortie a été repensée, y compris plus de références à l’attraction Epcot, Horizons, la vision de Disney d’un lieu futuriste appelé Progress City, et plus encore.

Go For Launch

Space Mountain a été un succès instantané dans le Magic Kingdom, bien plus que les bobsleigh Matterhorn à Disneyland. (Au départ, Matterhorn allait reproduire la version d’Orlando de Fantasyland, mais Imagineers ne pouvait pas trouver un moyen de l’adapter.) Ce succès peut être mesuré assez facilement – cinq des six complexes Disney du monde entier ont un Space Mountain attraction, avec seulement Shanghai Disneyland manquant. (Cette station a ouvert ses portes en 2016 et a une montagne russe sur le thème de Tron comme attraction phare de Tomorrowland.) Un peu plus de deux ans après l’ouverture de la balade à Walt Disney World, la version Disneyland de Space Mountain s’est ouverte à de solides critiques et à la foule. Les limites de taille du parc, cependant, signifient que la version Disneyland ne peut avoir qu’une seule piste au lieu de deux.

Au fil du temps, les versions Tokyo, Paris et Hong Kong de Disneyland ont eu un caboteur sur le thème de l’espace pour recevoir le surnom de «Space Mountain». L’édition parisienne avait à l’origine pour thème les histoires de science-fiction de Jules Verne, ne devenant Space Mountain: Mission 2 qu’au milieu des années 2000. Space Mountain, cependant, est un peu différent des autres attractions sur le thème de la montagne à Walt Disney World et Disneyland. Splash Mountain, inauguré en 1989 à Disneyland, a toujours été inspiré par Song of the South; Big Thunder Mountain Railroad, qui a ouvert ses portes en 1979 à Disneyland, a toujours été exempt de propriété intellectuelle.

Space Mountain, cependant, a eu deux superpositions thématiques différentes au cours de la dernière décennie. L’une, intitulée «Ghost Galaxy», est une version de la balade sur le thème d’Halloween où il y a des projections d’écran avec beaucoup de fantômes. L’autre renomme l’attraction en Hyperspace Mountain, et est basé sur Star Wars, rempli d’extraits de la partition emblématique de John Williams et de bruits d’effets audio appropriés.

Hyperspace Mountain était en vigueur à Disneyland bien après Halloween cette année, alors que Ghost Galaxy a pris une pause. Mais Space Mountain est de retour à son état normal et sombre, et reste l’une des attractions les plus excitantes du monde. Non, ce n’est pas une montagne russe qui vous enverra tourner à l’envers ou vous lancera à une vitesse ridicule. (Bien que ce soit loin des montagnes russes les plus intenses de ce genre, rendez-vous au Rock ‘n’ Roller Coaster Starring Aerosmith aux Disney’s Hollywood Studios pour ce type d’expérience.) Space Mountain est une balade à l’ancienne très simple avec le interrupteur d’éclairage éteint. C’est un tour de magie avec tellement d’ingrédients faciles que vous pourriez être étonné que personne ne l’ait essayé auparavant. Mais c’est le truc des tours de magie: ils ne semblent faciles qu’une fois que vous savez comment ils fonctionnent. Pour le moment, alors que vous roulez dans un oubli étoilé, tout ce qui compte, c’est que Space Mountain soit un enfer, facile ou non.

