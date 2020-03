Une autre célébrité, l’ancienne Bond girl Olga Kurylenko, confirme qu’elle a le coronavirus – .

Une autre célébrité hollywoodienne a annoncé un diagnostic positif de coronavirus – l’ancienne Bond girl Olga Kurylenko, qui a joué dans le film James Bond Quantum of Solace de 2008.

Kurylenko a annoncé le diagnostic dans une publication Instagram et a déclaré qu’elle était en quarantaine à la maison, exhortant ses partisans à faire de même.

Hollywood a été particulièrement touchée par l’épidémie de coronavirus, qui a fait chuter le box-office mondial à son plus bas niveau en plus de deux décennies.

Quelques jours seulement après que Tom Hanks et sa femme ont confirmé via les réseaux sociaux qu’ils avaient tous les deux été diagnostiqués pour le coronavirus, une autre actrice hollywoodienne a confirmé qu’elle aussi avait été testée positive pour le virus qui a envoyé des ondes de choc dans le monde entier et perturbé tant de choses quotidiennement la vie à peu près partout où vous vous tournez.

L’ancienne fille de Bond, Olga Kurylenko, qui a joué aux côtés de Daniel Craig dans Quantum of Solace en 2008, a partagé la nouvelle avec ses abonnés Instagram au cours du week-end, disant qu’elle était en fait malade et manifestait des symptômes pendant une semaine et qu’elle était actuellement «enfermée à la maison».

Son message confirmant le diagnostic exhorte également tout le monde à “prendre cela au sérieux!”

Ceci est un autre exemple de la façon dont, comme c’est le cas pour presque toutes les industries, la propagation du coronavirus a durement touché Hollywood, à la fois en provoquant l’arrêt de dizaines de productions télévisées et cinématographiques et en arrêtant le box-office mondial. En fait, le box-office est à son plus bas niveau depuis plus de 20 ans en raison du virus obligeant les cinémas à fermer ou à réduire considérablement leurs sièges pour favoriser la distanciation sociale.

L’annonce de Kurylenko fait suite à celle de la semaine dernière, dans laquelle Hanks a annoncé son diagnostic et celui de sa femme, devenant ainsi la première grande célébrité à le faire. Hanks et sa femme Rita Wilson sont actuellement en Australie, où il avait fait partie du prochain film du réalisateur Baz Luhrmann sur Elvis Presley, dans lequel Hanks jouera le rôle de manager de Presley. L’acteur a annoncé via les médias sociaux à la même époque que le président Trump prononçait des remarques sur le coronavirus télévisées en direct depuis le bureau ovale.

Le couple a posté une photo d’eux-mêmes le lendemain de l’annonce qui semblait les montrer bien, et Hanks l’a suivie au cours du week-end avec un message d’encouragement général à tout le monde:

