Une autre star de Game Of Thrones a été testée positive pour le coronavirus

La Foi des Sept ne semble pas favoriser le casting de Jeu des trônes comme Indira Varma, qui dans le spectacle a joué Ellaria Sand, la bien-aimée d’Oberyn Martell, vient d’annoncer qu’elle est la deuxième personne de la série à être testée positive pour le COVID-19.

À ce jour, plus de 240 000 personnes ont contracté le nouveau coronavirus et les communautés du monde entier ont enregistré plus de 9 900 décès attribués à la maladie. L’Organisation mondiale de la santé a officiellement déclaré la situation pandémique et annoncé que l’Europe est devenue le prochain épicentre du virus. Bien sûr, cela traverse rapidement les États-Unis, obligeant de nombreuses entreprises à arrêter leurs activités, y compris notre propre industrie du divertissement, de nombreuses entreprises arrêtant la production de leurs projets ou reportant la date de première de leurs films.

De plus, plusieurs stars d’Hollywood ont également annoncé leur diagnostic et se sont mises en quarantaine, notamment Tom Hanks et sa femme Rita Wilson, Idris Elba, l’actrice de Frozen 2 Rachel Matthews et l’ancien diplômé de GOT Kristopher Hivju. Maintenant, Indira Varma vient de révéler sur sa page Instagram qu’elle a également été testée positive, en disant: «Je suis au lit avec et ce n’est pas bien. Restez en sécurité et en bonne santé et soyez gentil avec vos concitoyens. »

L’actrice a également déploré le fait que son nouveau spectacle sur scène, basé sur The Seagull de Tchekhov, ait fermé avec d’autres dans le quartier des théâtres du West End de Londres, en disant:

«Tellement triste que nos émissions et tant d’autres à travers le monde sont devenues sombres affectées par la pandémie de Covid-19. Nous espérons être de retour bientôt et vous exhortons tous (et le gouvernement) à nous soutenir lorsque nous le ferons. Phoenix / Seagull renaissant de ses cendres… Je suis au lit avec et ce n’est pas bien. Restez en sécurité et en bonne santé et soyez gentil avec vos concitoyens. »

Bien sûr, c’est vraiment inquiétant que Varma soit le deuxième Jeu des trônes un membre du casting pour tester positif pour la maladie, et depuis qu’Emilia Clarke a également joué dans la production scénique et est essentiellement allée de pair à joue avec son collègue, les fans craignent qu’elle n’ait également contracté le virus. Mais pour l’instant, il n’y a aucune raison de s’inquiéter jusqu’à ce que Clarke en parle elle-même.