Une aventure / film Harley Quinn frais et plein d’action

Publié le dimanche 9 février 2020 par David Chen

Les oiseaux de proie de Cathy Yan (et l’émancipation fantastique d’une seule Harley Quinn) a du style à revendre. Le nouveau film présente un Gotham original et coloré, un casting de personnages mémorables et des combats au corps à corps assez impressionnants. Le tout est lié par Margot Robbie, qui s’engage dans cette version de Harley Quinn avec une élégance et une intensité irrésistibles. Même dans les moments où le film ne fonctionne pas tout à fait, vous pouvez toujours ressentir l’amour et le soin mis à donner vie à ces personnages.

J’ai eu la chance de discuter avec Melissa Tamminga de Seattle Screen Scene du film. Nous nous sommes filmés en train de parler de la façon dont Birds of Prey est une métaphore pour sortir d’une relation toxique, partager nos scènes d’action préférées et ce que nous pensons de cette nouvelle vision de Gotham. Découvrez notre revue vidéo détaillée après le saut. Si vous recherchez plus de contenu sur Birds of Prey, assurez-vous de consulter notre interview avec Margot Robbie et de lire également la critique de Hoai-Tran Bui.

Voici le synopsis officiel de Birds of Prey:

Vous avez déjà entendu parler du flic, de l’oiseau chanteur, du psychopathe et de la princesse mafia? “Oiseaux de proie (et l’émancipation fantastique d’un seul Harley Quinn)” est un conte tordu raconté par Harley elle-même, comme seul Harley peut le dire. Lorsque le méchant le plus néfaste de Gotham, Roman Sionis, et son bras droit zélé, Zsasz, ont visé une jeune fille prénommée Cass, la ville est bouleversée à sa recherche. Les chemins de Harley, Huntress, Black Canary et Renee Montoya entrent en collision, et le quatuor improbable n’a d’autre choix que de faire équipe pour abattre Roman.

