“Une célébration de la musique de Coco”

Certains des artistes latins les plus connus se sont réunis à Los Angeles pour donner vie à la musique de «Coco» au célèbre Hollywood Bowl. Ce concert de 45 minutes permet aux fans d’entendre en direct l’un des films Pixar les mieux reçus tout en rendant hommage à la culture mexicaine.

J’adore les concerts comme celui-ci qui permettent aux fans d’entendre la musique tout en voyant une partie du film sur grand écran. Nous l’avons vu avec “Harry Potter” et “Star Wars” et “Coco” s’intègre très bien dans ce mélange. L’effort d’apprendre sur la culture mexicaine et d’incorporer la musique dans l’histoire ne peut pas passer inaperçu. Cela sonnait étonnant alors que plusieurs artistes latins, certains originaires du Mexique et d’autres pays qui ont immigré au Mexique, ont apporté de belles musiques du film au public.

Il est tout à fait évident que Disney et Pixar ont fait l’effort avec “Coco” pour rendre un hommage approprié à la culture mexicaine et ne pas être offensant. C’est une ligne difficile à suivre car beaucoup ont essayé et échoué, tandis que d’autres s’en fichaient et se contentaient de jouer des stéréotypes. C’était vraiment agréable de voir des gens qui ont grandi dans la culture voir leur passé et leur présent reconnus et honorés. La joie pure sur le visage des gens pendant qu’ils chantaient était captivante.

Bien que la musique soit belle à tous égards, elle est beaucoup plus agréable lorsque vous pouvez comprendre ce qui est chanté. Je parle espagnol, en conversation, donc c’était merveilleux d’entendre la langue maternelle et de savoir ce qu’ils chantaient. Le mélange des accords et des paroles s’est parfaitement mélangé pour faire de la musique une expérience stellaire.

Alors que je regardais cette célébration, j’ai espéré que nous pourrions voir plus de concerts comme celui-ci pour les films Disney, en particulier ceux avec des bandes sonores incroyables. La musique de Disney Renaissance coulerait parfaitement dans ce forum. Presque tous ont de merveilleuses chansons faciles à chanter, en particulier les collaborations Ashman et Menken de “The Little Mermaid”, “Beauty and the Beast” et “Aladdin;” et la grande utilisation de stars de la pop comme Elton John pour “The Lion King” et Phil Collins pour “Tarzan”.

J’espère sincèrement que nous pourrons voir des célébrations musicales comme celle-ci pour plus de films Disney et Disney + est le forum parfait pour qu’ils soient partagés avec le monde. Une grande partie de l’histoire peut être racontée à travers la musique. Si vous avez vu “Coco”, c’est un joli retour en arrière à une partie de la belle musique du film. Mais, vous n’avez pas besoin d’avoir vu “Coco” pour saisir l’intrigue parce que la musique anime l’histoire dans un effort pour la rendre agréable pour tout le monde. Cela ne fonctionnera pas pour tous les films, mais cela fonctionne pour “Coco”.

Classement: 4 étoiles sur 5

Avez-vous regardé “Une célébration de la musique de Coco?” Ça vous a plu?

Jeremy Brown

Jeremy est un grand fan de Disney depuis qu’il a grandi pendant la Renaissance de Disney. Un jour, il espère aller dans tous les parcs Disney du monde.

