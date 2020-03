“Une célébration de la musique de Coco” bientôt à Disney +

Disney a annoncé que «Une célébration de la musique de Coco» arrivera à Disney + le 10 avril.

«Une célébration de la musique de Coco», est l’expérience de concert live-to-film réinventée enregistrée au légendaire Hollywood Bowl. Donner vie aux performances du spectaculaire film de Disney-Pixar “Coco”, cette célébration magique du Jour des Morts comprend des performances et des apparitions de: Benjamin Bratt, Jaime Camil, Felipe Fernández del Paso, Alex Gonzalez, Sarah Hicks, Natalia Jiménez, Eva Longoria, Rudy Mancuso, Mariachi Divas, Luis Gerardo Méndez, Miguel, Carlos Rivera, Alanna Ubach; et mettant en vedette Lee Unkrich, le réalisateur du film.

«Une célébration de la musique de Coco» présente un orchestre complet de 60 musiciens. Regardez les performances de la chanson originale primée aux Oscars «Remember Me», plus «Un Poco Loco», «The World Es Mi Familia», «Proud Corazón», ainsi que quelques coups de cœur des fans de la bande originale latino-américaine, notamment «La Bikina», «Bésame Mucho», «Recuérdame» et bien d’autres.

“Coco” de Disney-Pixar suit un garçon de 12 ans nommé Miguel qui rêve de devenir un musicien accompli comme son idole, Ernesto de la Cruz malgré l’interdiction de la musique imposée par sa famille depuis des générations. Désireux de prouver son talent, Miguel se retrouve dans le magnifique et coloré Land of the Dead à la suite d’une mystérieuse chaîne d’événements. En chemin, il rencontre le charmant filou Héctor, et ensemble, ils se lancent dans un voyage extraordinaire pour découvrir la véritable histoire de l’histoire de la famille de Miguel.

«A Celebration of the Music from Coco» pour Disney + est réalisé par Ron de Moraes et produit par Eventvision, avec Gary M. Lanvy, Rob Paine et R.A. Clark est producteur exécutif. L’événement de concert en direct a été réalisé par Fernandez del Paso et produit par Disney Concerts et Live Nation / Andrew Hewitt & Bill Silva Presents.

Ce sera un bel ajout à la bibliothèque Disney + Original pour avril, en particulier avec autant de personnes à la maison en raison du Coronavirus.

