Une comédie de science-fiction sur l’au-delà numérique – / Film

Plus tôt cette année, le co-créateur de Parks and Recreation, Mike Schur, a conclu la dernière saison de The Good Place, sa brillante série sur ce qui arrive à un groupe de personnes après leur mort. Maintenant, l’autre co-créateur de Parks and Rec, Greg Daniels, présente sa propre émission sur l’au-delà – mais celle-ci a une touche technologique.

La nouvelle série Amazon Prime Video de Daniels, Télécharger, est une comédie de science-fiction sur un mourant dont la conscience est chargée dans un environnement de réalité virtuelle. Croyez-moi, c’est plus drôle que cette description ne le semble. Découvrez la bande-annonce ci-dessous.

Télécharger la bande-annonce

Robbie Amell (The Flash, The Tomorrow People) incarne Nathan, le codeur informatique qui tombe dans un accident de voiture et dont le cerveau est téléchargé dans un monde virtuel par sa petite amie Ingrid (Allegra Edwards). Mais tandis que Nathan le vit dans l’au-delà numérique où Ingrid et sa famille (apparemment riche) ont acheté de l’espace, il est guidé par Nora (Andy Allo), le représentant du support client qui supervise la zone VR «Lakeview». Comme vous pouvez le voir, les deux semblent développer lentement une relation qui leur est propre… ou est-ce que l’écrasement potentiel est totalement unilatéral? Daniels s’est avéré être un maître dans la création d’arcs “ils le feront, pas eux” sur les sitcoms, donc j’ai hâte de voir comment celle-ci se déroulera. Quoi qu’il en soit, Ingrid ne sera probablement pas ravie d’apprendre ce qui se passe avec son ancien petit ami, et il est difficile de lui en vouloir. Maintenir une relation vivante n’est évidemment pas aussi simple qu’auparavant.

Greg Daniels, qui a également créé The Office et King of the Hill, n’a pas beaucoup travaillé depuis que Parks and Recreation a cessé ses activités (juste une série TBS appelée People of Earth), mais il a Upload à venir sur Amazon très bientôt et est développer également une série télévisée Space Force, basée sur une idée loufoque de notre président actuel, qui le réunira avec la star de The Office, Steve Carell. (En fait, le reste de la distribution de cette émission est également assez génial – j’ai hâte de voir comment cela se passera quand il finira par frapper Netflix.)

Voici le synopsis officiel de l’émission:

De Greg Daniels (The Office, Parks and Recreation) vient Upload, une nouvelle comédie de science-fiction. Dans un avenir proche, les personnes proches de la mort peuvent être «téléchargées» dans des environnements de réalité virtuelle. Nora, à court de liquidités, travaille au service à la clientèle pour l’au-delà numérique luxueux «Lakeview». Lorsque la voiture du fêtard / codeur Nathan s’écrase, sa petite amie le télécharge dans le monde VR de Nora.

Les dix épisodes de téléchargement seront diffusés sur Amazon Prime Video sur 1 mai 2020.

