Une comédie musicale Bong Joon-ho? Oui, s’il vous plaît – / Film

C’est quoi Bong Joon-ho va faire ensuite? Et une comédie musicale? Le réalisateur de Parasite a probablement plus de liberté créative en ce moment qu’il n’en a jamais eu auparavant – gagner plusieurs Oscars le fera – il y a donc de bonnes chances qu’il puisse réaliser tout projet qu’il désire. Et l’un de ces projets potentiels est une comédie musicale. Mais comme vous pouvez vous y attendre, une comédie musicale Bong Joon-ho ne sera pas votre comédie musicale moyenne.

Quel que soit le film que Bong Joon-ho décide de faire ensuite, nous y sommes tous. Le cinéaste a précédemment mentionné qu’il avait deux films différents en tête:

«Je prépare deux projets différents. L’un est coréen et l’autre anglophone. Les deux projets ne sont pas de grands films. Ils ont la taille de “Parasite” ou de “Mère”. Le film coréen est situé à Séoul et possède des éléments uniques d’horreur et d’action. Il est difficile de définir le genre de mes films. Le projet anglais est un film dramatique basé sur un véritable événement qui s’est produit en 2016. Bien sûr, je ne le saurai pas avant d’avoir terminé le script, mais il doit se dérouler à moitié au Royaume-Uni et à moitié aux États-Unis. »

Maintenant, nous pouvons ajouter un autre – une comédie musicale. “J’adorerais faire une comédie musicale”, a déclaré Bong à Empire. «Les personnages commençaient à chanter, puis pensaient:« Oh mon Dieu, merde, c’est trop ringard »et s’arrêtaient soudainement. Il y a des films musicaux incroyables, comme Singin ’In The Rain. Mais quand je les regarde, je me sens très gêné et je commence à rougir. Il faudrait donc que ce soit… différent. »

Tout cela me semble plutôt bien. Il n’y a pas de calendrier en place ici, alors qui sait quand (et si) nous verrons jamais cette idée se concrétiser. Mais ici, nous espérons que Bong pourra faire sa comédie musicale «différente» dans un proche avenir. Bon sang, j’espère qu’il arrivera à faire le film qu’il veut. Je vais le regarder. En attendant, gardez à l’esprit que Parasite arrivera bientôt à la collection Criterion, avec l’un des films les plus anciens de Bong, Memories of Murder. Neon a acheté les droits de Memoires, et le plan original était que le film ait une nouvelle réédition théâtrale. Mais ces plans ont été faits avant toute cette histoire de coronavirus, alors qui sait si Neon prévoit toujours d’aller de l’avant bientôt.

