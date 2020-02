Une compensation fait un bond de 400 000 $: rapport

Guven’s Fine Jewelry affirme que Offset ne s’est pas présenté au tribunal après l’avoir poursuivi pour un projet de loi de 400 000 $.



Offset vit vraiment cette vie de «GNF» qui semble encore plus apparente après qu’un bijoutier a affirmé que le rappeur avait fait exploser un procès de 400 000 $. The Blast rapporte que Guven’s Fine Jewelry a déposé des documents accusant le rappeur d’être une non-présentation au tribunal pour un billet de 400 000 $. Maintenant, ils demandent un jugement par défaut car Set ne s’est jamais présenté. Compte tenu de la date limite du 4 février pour répondre, ils ont déclaré que Offset avait reçu les documents appropriés avec un avis juridique.

Offset a été poursuivi en septembre sur cette affaire après que le bijoutier ait affirmé que le rappeur s’était enfui. Apparemment, il y a eu plusieurs demandes multiples à Offset pour effacer la facture de 400 000 $, mais «Set n’a jamais répondu. Parmi les éléments énumérés qui composent la dette à six chiffres, il y a un bracelet de tennis incrusté de diamants de 140 000 $, un autre bracelet de tennis en platine avec des diamants taille émeraude totalisant 40 000 $ et un collier de diamants en platine d’une valeur de 95 000 $.

Plus tôt ce mois-ci, Offset a été nommé dans un procès avec YG et 2 Chainz pour la chanson “Proud”. Un rappeur du nom de Slugga a déclaré qu’il avait sorti une chanson en 2015 qui, selon lui, était la base du single 2 Chainz 2018. Slugga a accusé 2 Chainz, YG et Offset d’utiliser le “même moment culminant et la même signature 2/4 de deux battements par mesure”.

Nous vous tiendrons au courant de toute nouvelle mise à jour.

