Une conversation entre Samantha et Nick pourrait révéler que quelque chose s’est passé entre eux

Nous n’avons que trois semaines de compétition et ne pouvons plus compter sur les doigts d’une main les shippeos parmi les concurrents de ‘OT 2020’. Cette édition ne cesse de générer du contenu autour de la vie sentimentale des triomphes et les derniers à avoir été Nick et Samantha avec une conversation où la salive était entre.

Nick et Samantha, candidats à «OT 2020»

Lors de la collation du 28 janvier, les candidats se sont assis à table pour faire une pause entre les cours et les cours. Samantha léchait le miel de la cuillère et le réintroduire dans le pot communautaire, à laquelle Nick a publié un “comment dégoûtant!” L’Alicante a été rapide et a demandé: “Ma salive vous dégoûte-t-elle maintenant?“Nick, en riant, a dit qu’il avait toujours généré ce sentiment.

Cependant, la blague n’était pas là, car Nick a profité d’un moment où son partenaire n’était pas du tout au courant de lécher sa main et lui poser la même question qu’il avait reçu quelques secondes auparavant. Eva et Anne, qui étaient proches du couple, ont été étonnées de ce qu’elles venaient de voir, incapables de contenir les rires tout en Samantha commençait à rougir.

Est-il arrivé quelque chose entre eux?

Après avoir assisté à cette scène particulière, de nombreux adeptes du programme ont tourné les réactions avec la possibilité que Nick et Samantha aient quelque chose avant de participer au concours. De plus, comme l’a dit Adri Acuña dans son interview, “des choses étaient arrivées à un niveau personnel” chez certaines personnes pendant les castings, donc il se pourrait que ce nouveau couple a dévoilé en dehors de ce à quoi faisait référence le majorquin. Bien sûr, ce n’est pas le premier dossier créé avec Samantha, car elle a déjà précisé très clairement au sein de l’Académie que avoir des sentiments envers Flavio, qui ne sont pas réciproques. Quel sera le prochain shippeo de l’édition? Placez vos paris.

.