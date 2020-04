Une copie de The Amazing Spider-Man, la bande dessinée mexicaine Spider-Man, est vendue aux enchères pour plus de seize mille pesos

Spider-Man a toujours été l’un des super-héros préférés du Mexique, sinon le préféré. À tel point que dans les années 1960, l’éditeur mexicain La Prensa a commencé à créer ses propres bandes dessinées avec les aventures de Peter Parker sous le titre de The Amazing Spider-Man. Les histoires étaient si populaires qu’elles ont même été publiées plus fréquemment que celles de Marvel lui-même. Malgré ce boom il y a plus de cinq décennies, il reste peu d’exemplaires originaux aujourd’hui. En raison de sa rareté ainsi que de sa qualité, l’un d’eux a été vendu aux enchères pour plus de seize mille pesos.

Le numéro 128 de la bande dessinée mexicaine The Amazing Spider-Man (1963) a été mis aux enchères hier pour un total de 16 100 pesos mexicains dans le groupe de vente aux enchères GaticuevaMX. Le prix final est venu d’un collectionneur mexicain, qui a ainsi dépassé l’autre enchérisseur d’origine allemande.

Ce numéro de The Amazing Spider-Man est unique à la fois pour la qualité du dessin de José Luis González Durán et pour être l’un des exemples de la façon dont cette bande dessinée mexicaine s’est distanciée de la chronologie officielle gérée par Marvel.

