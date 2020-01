Une coupe parasite en noir et blanc arrive en salles fin janvier / Film

Parasite a eu toutes sortes de buzz cette saison de récompenses, et il recevra sans aucun doute plus d’attention de la part du public maintenant qu’il est nominé pour le meilleur film aux Oscars. Même si Parasite est disponible en version numérique et sera disponible sur Blu-ray et DVD la semaine prochaine, il y aura bientôt une toute nouvelle façon de découvrir le thriller passionnant et plein de suspense.

NEON a annoncé que Parasite obtiendra une réédition limitée dans les salles en noir et blanc, quelque chose que le réalisateur Bong Joon-ho a longtemps voulu faire en tant que cinéaste. Et ce n’était pas une décision de dernière minute prise pour gagner un peu plus d’argent. Une coupe en noir et blanc du film a été achevée depuis avant la première de Parasite au Festival de Cannes l’année dernière, et maintenant il arrive dans les salles aux États-Unis.

Un communiqué de presse officiel de NEON a annoncé la sortie de la coupe noir et blanc Parasite dans les salles. Cependant, la mauvaise nouvelle est qu’il a une version extrêmement limitée. Il fera ses débuts au Festival international du film de Rotterdam fin janvier, puis ne sera projeté au Walter Reade Theatre de New York que le 30 janvier, à l’Egyptian Theatre de Los Angeles le 31 janvier. Puis à partir du 31 janvier jusqu’au 6 février, il sera disponible au Francesca Beale Theatre, également à New York. Les côtes est et ouest ne contiennent que des trucs sympas, non?

La sortie de Parasite en noir et blanc réalise un «rêve de toute une vie» du réalisateur Bong Joon-ho. Son inspiration principale pour cela vient du film d’horreur muet Nosferatu de 1922, mais un certain nombre de cinéastes ont alimenté son désir de sortir un film en noir et blanc. Le directeur a déclaré dans un communiqué:

«Le cinéma était en noir et blanc au tout début. Il fut un temps où les films n’étaient qu’en noir et blanc, et même au cours des années 40 et 60, lorsque les films en couleur sont apparus, de nombreux films étaient encore en noir et blanc. Le noir et blanc est à l’origine du cinéma. Bien que je sois devenu cinéaste dans les années 2000, j’idéalise les beaux films en noir et blanc de Renoir, Fellini, Kurosawa, John Ford et la belle cinématographie de Gregg Toland. J’ai toujours eu cette envie de créer un film en noir et blanc partagé par mon directeur de la photographie, Hong Kyung Pyo; donc pour la première fois, nous avons numériquement changé mon film Mother en noir et blanc après qu’il ait été terminé et sorti. Heureusement, cela ne nécessite pas un budget énorme pour le faire à l’ère numérique, donc le directeur de la photographie a re-filtré tout le film en noir et blanc, ajustant méticuleusement le contraste et la densité pour chaque prise de vue avec mon aide. “

Si vous vous demandez à quel point voir Parasite en noir et blanc change l’expérience, pour Jong-ho, il a dit: «J’ai regardé la version en noir et blanc deux fois maintenant, et parfois le film ressemblait plus à une fable et m’a donné la étrange sentiment que je regardais une histoire d’autrefois. La deuxième fois que je l’ai regardé, le film était plus réaliste et plus net comme si j’étais coupé par une lame. Il a également mis en évidence les performances des acteurs et semblait tourner davantage autour des personnages. “

Mais le réalisateur a également retenu plus sur l’expérience de regarder le film en noir et blanc, ajoutant: «J’ai eu de nombreuses impressions passagères de cette nouvelle version, mais je ne souhaite pas les définir avant sa présentation. J’espère que tout le monde dans le public pourra comparer leurs propres expériences de la version couleur et trouver leur propre chemin vers Parasite en noir et blanc. »

Malheureusement, comme une coupe en noir et blanc du film n’est pas disponible sur la version vidéo domestique, la plupart ne pourront pas voir le film de cette façon. Mais il y aura peut-être une version de Criterion Collection ou quelque chose comme ça un jour sur la route qui permettra au public de voir la version noir et blanc de Parasite

Restez à l’écoute pour voir comment se comportera Parasite aux Oscars le 9 février.

